Vizes vb 2022 - Betlehem Dávid ötödik 10 kilométeren, Rasovszky Kristóf feladta

2022. június 29. 15:35

Betlehem Dávid a férfi nyíltvízi úszók 10 kilométeres versenyén a vizes világbajnokságon a budakalászi Lupa-tavon 2022. június 29-én. MTI/Szigetváry Zsolt

Betlehem Dávid ötödik helyen végzett a nyíltvízi úszók 10 kilométeres férfi versenyében szerdán a Lupa-tavon zajló világbajnokságon, Rasovszky Kristóf a táv felénél feladta a küzdelmet.

A szakág olimpiai számában 64-en ugrottak a Lupa-tó rendkívül meleg, 28 Celsius-fokos vízébe, hogy teljesítsék a hatkörös viadalt. Köztük volt a Tokióban ezüstérmes, a váltóval vasárnap óriási hajrában második, a rövidebb távon kilencedik Rasovszky, illetve a staféta harmadik tagjaként kiválóan teljesítő 18 éves, 5 kilométeren hetedik Betlehem.

Rasovszky a sorsolás után ugyan a szélről vághatott neki a távnak - ezáltal kimaradhatott a középső csetepatéból -, azonban a bójától távolabb eső oldalra került. A rajt után mindkét magyar az élmezőnyben helyezkedett el, a táv feléhez közeledve Betlehem a 7., Rasovszky a 12. helyen tempózott.

A két magyar közül Betlehem tartotta jobban magát, Rasovszky láthatóan visszaesett és féltávnál, kereken egy óra elteltével feladta a küzdelmet. Az első információk szerint megrúgták úszás közben, ami miatt nehezére esett a levegővétel. A verseny után a magyar csapat arról adott tájékoztatást, hogy a veszprémiek 25 éves kiválósága már reggel sem érezte jól magát, az első kört követően pedig egyre inkább elfáradt, később pedig rosszabbul érezte magát, ezért döntött úgy, hogy nem folytatja.

Betlehem továbbra is nagyszerűen helytállt, az utolsó kört az ötödik helyen kezdte, a fiatal magyar egészen a hajráig tapadt a legjobbakra. Végül a két olasz, valamint az 5 kilométeren és váltóban is aranyérmes Florian Wellbrock, illetve a francia Marc-Antonie Olivier "kilőtt". Az olaszok kettős győzelmet arattak, az aranyérmet a Duna Arénában nagymedencében 1500 méter gyorson minden idők második legjobb idejével diadalmaskodó Gregori Paltrinieri szerezte meg. Betlehem végül ötödik lett.

"Nem esett jól, már a bevonulásnál éreztem, hogy ez egy nagyon kemény két óra lesz. Voltak olyan szakaszok, ahol elviselhetetlenül meleg volt a víz, de menni kellett a többiekkel az élen. Kicsit sajnálom, hogy nem tudtam időben lereagálni a szökést, és kaptunk öt méter hátrányt, ha többet fogok majd versenyezni, ezeket jobban le fogom reagálni" - mondta Betlehem a vegyes zónában.

Rasovszky a verseny után készségesen válaszolt az összegyűlt újságíróknak, akiknek elmondta, hogy reggel ugyan furcsán érezte magát, a bemelegítést követően azonban bízott abban, hogy "helyre tudja hozni azt a hibát, amit öt kilométeren elkövetett". Hozzátette, az első kör után már voltak gondjai, de azt először még betudta a rekkenő hőségnek, után azonban egyre rosszabbul lett és nem volt mit tenni. Leszögezte, egyáltalán nem az a típus, aki felad egy versenyt - világbajnokként is volt már 66. egy világkupafutamon -, most azonban a jövőre és a közelgő Európa-bajnokságra nézve is fontos volt egészségének a megőrzése.



Eredmények:

nyíltvízi úszás, férfi 10 km, világbajnok:



Gregorio Paltrinieri (Olaszország) 1:50:56.8 óra

2. Domenico Acerenza (Olaszország) 1:50:58.2

3. Florian Wellbrock (Németország) 1:51:11.2

...5. BETLEHEM DÁVID 1:51:29.9

Rasovszky Kristóf a táv felénél feladta.



korábban:

nyíltvízi úszás, női 10 km, világbajnok:



Sharon van Rouwendaal (Hollandia) 2:02:29.2 óra

2. Leonie Beck (Németország) 2:02:29.7

3. Ana Marcela Cunha (Brazília) 2:02:30.7

...6. OLASZ ANNA 2:02:39

...17. BALOGH VIVIEN 2:03:07.8

MTI