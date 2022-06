Vizes vb 2022 - Elszálltak az érmes álmok, a válogatott kikapott az olaszoktól

2022. június 29. 22:30

A magyar férfi vízilabda-válogatott 11-10-re kikapott a címvédő Olaszországtól a hazai rendezésű világbajnokság szerdai negyeddöntőjében a Margitszigeten, így az 5-8. helyért folytatja szereplését.

Az olaszok elsősorban a négygólos Francesco Di Fulvio, illetve kapusuk, az 55 százalékos hatékonysággal védő Marco Del Lungo révén magabiztosan diadalmaskodtak.

A magyarok az 5-8. helyért első mérkőzésüket pénteken az Egyesült Államok csapatával játsszák.



Eredmény, férfi vízilabda, negyeddöntő:

Olaszország-Magyarország 11-10 (2-3, 4-2, 2-1, 3-4)



gólszerzők: Di Fulvio 4, Di Somma, Echenique 2-2, Dolce, Cannella, Bruni 1-1, illetve Vámos 3, Hárai, Manhercz 2-2, Varga Dé., Zalánki, Janik Sz. 1-1



Magyarország: Vogel Soma - Vámos Márton, Varga Dénes, Pohl Zoltán, Jansik Szilárd, Hárai Balázs, Zalánki Gergő, csere: Lévai Márton (kapus), Manhercz Krisztián, Mezei Tamás, Angyal Dániel, Burián Gergő, Nagy Ádám



A két csapat az előző világbajnokságon a négy között találkozott egymással, akkor az olaszok 12-10-re nyertek a sérült Varga Dénest gyakorlatilag nélkülöző magyarok ellen - a világ egyik legjobbja akkor egy ujjtörés miatt csak perceket töltött a vízben - és végül meg sem álltak az aranyéremig. Tavaly a tokiói olimpián 5-5-ös döntetlent játszottak egymással a csapatok a csoportkörben.

Első támadásból akciógólt szerzett a hazai csapat, Hárai Balázs centerből gyönyörűen csavart az olasz kapus feje fölött a hálóba, a címvédő azonban kettős emberelőnyből rögtön válaszolt. A magyarok is értékesítették első fórjukat, Hárai egy kipattanót lőtt be közelről. Szinte másodpercekkel később érkezett az újabb olasz előny és az azzal járó gól. A játékvezetők "szívbaj nélkül" szórtak ki mindenkit, a magyarok is kettős előnybe kerültek, Varga Dénes pedig szép kapásgóllal szerezte meg újra a vezetést, ezt követően pedig jött Vogel Soma első védése is. Az eredmény nem változott az első szünetig, az olaszok viszont ez alatt három előnyt, köztük egy duplát is elhibáztak.

A második negyed elején a nyári kánikulában az olasz csapat "lehűtötte" a margitszigeti publikumot, gyors egymásutánban három gólt szerzett, és kettővel ellépett. A magyarok Manhercz Krisztián révén több mint egy teljes játékrésznyi gólcsendet törtek meg, nem sokkal később pedig az olasz Pro Reccóval néhány hete Bajnokok Ligája-győztes Zalánki Gergő bombázott Marco Del Lungo fejét súrolva a hálóba, kiegyenlítve ezzel. A meccs felénél mégis az olaszoknál volt az előny Di Fulvio csodálatos ejtése által.

A harmadik negyedből már több mint három perc eltelt, amikor újra rezdült a háló, Vogelnek kellett maga mögé nyúlnia a belgrádi BL nyolcas döntő legértékesebb játékosának választott Giacomo Cannella lövése után, Vámos Márton azonban fórból gyorsan válaszolt. A rivális újra előnyből talált be - Vogel védése után a kapufáról visszapattant rá a labda, onnan pedig a képzeletbeli gólvonal mögé -, a következő hazai fór előtt pedig Märcz Tamás időt kért. A megbeszélés után a figura Mezei Tamásra jött ki, közeli húzását azonban védte az olasz kapus, de a túloldalon Vogel is megvillant hátrányban.

Az olaszok kétgólos előnnyel vághattak neki a zárónegyednek, nem sokkal később pedig lőtávolon kívülre került a magyar válogatott, miután Gonzalo Echenique egy elképesztően hanyag és meglepő csuklómozdulattal lőtt látványos gólt Vogel hóna alatt. A magyar lövők naggyá tették Del Lungót, Hárai kiállítása alatt pedig az olaszok eldönthették volna az összecsapást, de Zalánki nagyszerűen védekezett. Négy perccel a vége előtt Vámos kettőre csökkentette a különbséget, de Di Fulvio negyedik góljával lezárták a legfontosabb kérdéseket. Az utolsó percre Manhercz és Vámos góljainak köszönhetően 11-9-re feljött a magyar csapat, előbbi azonban 27 másodperccel a vége előtt ziccert rontott, amivel a "matematikai esély" is elszállt. Jansik Szilárd még 17 másodperccel a vége előtt betalált, de az olasz "lenyelték" a labdát.

Märcz Tamás: mindenki csalódott

Märcz Tamás, a magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya, illetve a játékosok is csalódottan értékeltek szerda este az olaszoktól elszenvedett negyeddöntős vereséget követően a hazai rendezésű világbajnokságon.

"Természetesen mindenki, így én is csalódott vagyok. Ugyan tudtam, hogy nagyon nehéz meccs lesz, de bíztam abban, hogy a játékosok rutinja, minősége meghozhatja a kívánt eredményt" - összegzett az Európa-bajnoki címvédő, olimpiai bronzérmes együttes kapitánya.

"Úgy kezdtünk, ahogyan kellett, tisztában voltunk vele, hogy sok ítélet lesz mindkét oldalon, nekünk pedig ezekből kell majd lehetőséget szerint minél többet kihozni.

Azonban jöttek a fegyelmezetlenségek, nem arra az emberre mentünk, akire kellett volna, és túl sok akciógólt kaptunk, ami nem fér bele. Fájó, hogy nem tudtuk abba az irányba vinni a mérkőzést, hogy az emberelőnyös és az emberhátrányos szituációkon múljon a dolog" - mondta Märcz Tamás.

A kapitány megjegyezte, sok volt a rossz passz, a rossz választás, nem azokat a helyzeteket választották, amelyek eredményre vezethettek volna, pedig lehetőség volt rá bőven.

A csapatkapitány Varga Dénes arról beszélt, meglepte, hogy az elején ők vezettek, ugyanakkor abban már csalódott, hogy a folytatásban csak üldözték világbajnoki címvédő riválisukat: "Azt hittem, fizikálisan és mentálisan is jobban fogjuk bírni ezt a meccset. A saját teljesítménnyel sem vagyok elégedett, vissza kellene néznem azokat a szituációkat, amikor lövés helyett esetleg passzoltam, vagy amikor ellőttem, az milyen helyzet volt. Ez mind annak a jele, hogy egy játékos bizonytalan."

Az olasz Pro Reccóval néhány hete Bajnokok Ligája-győztes Zalánki Gergő is hasonlóképpen vélekedett: "Sokat hibáztunk, volt pár védelmi megingás, amiket ők kihasználtak, amikor pedig nekünk kellett volna zárkóznunk, akkor nem voltunk türelmesek, egyénileg próbáltuk megoldani a helyzeteket, ők viszont csapatként kerekedtek fölénk, gratulálok nekik."

A magyarok az 5-8. helyért folytatják szereplésüket, első mérkőzésüket pénteken az Egyesült Államok csapatával játsszák.



korábban:

negyeddöntő:

Spanyolország-Montenegró 7-6 (2-1, 3-2, 1-2, 1-1)

Horvátország-Szerbia 14-12 (1-1, 4-3, 5-5, 4-3)

Görögország-Egyesült Államok 16-11 (3-1, 4-6, 3-0, 6-4)



A pénteki program:

elődöntő:

Olaszország-Görögország 16.00

Spanyolország-Horvátország 21.00

az 5-8. helyért:

Magyarország-Egyesült Államok 14.30

Montenegró-Szerbia 19.30

MTI