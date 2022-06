Hölvényi: Az egyházak az európai béke kulcsszereplői

A mielőbbi békekötésen kell munkálkodnunk minden lehetséges módon Európában. Az egyházaknak ebben a küzdelemben kulcsszerepe van” – hangsúlyozta Hölvényi György, A KDNP európai parlamenti képviselője I. Bartolomaiosz konstantinápolyi egyetemes pátriárkával folytatott csütörtöki isztambuli megbeszélését követően. Az európai néppárti frakció vallásközi párbeszéddel foglalkozó munkacsoportjának társelnöke kollégáival I. Bartolomaiosz pátriárka, a keleti ortodox kereszténység legtekintélyesebb alakjának meghívására látogatott a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátusra.

A látogatás az ukrajnai orosz agresszió közepette történik - emelte ki Hölvényi György az isztambuli megbeszélések kapcsán. Az ortodoxia mindig is fontos részét képezte az európai történelemnek és kulturális örökségnek. Az európai döntéshozóknak ezeket az alapokat szem előtt tartva most, a háború alatt is sokkal szorosabb kapcsolatban kell lenniük a vallási vezetőkkel.

I. Bartolomaiosz pátriárka a találkozón hangsúlyozta: „Nem létezik szent háború. A mostani is ördögi háború, amelynek csak a béke mihamarabbi megteremtése vethet véget." A főpásztor szerint ezekben a nehéz időkben a különböző egyházak, felekezetek együttműködése is fontosabb, mint valaha.

Az egyre szélsőségesebb európai szekularizációval kapcsolatban elmondta: Európában - a kontinens rengeteg értéke mellett - a vallásellenes jelenségeknek nagy ára lehet, hiszen a szólásszabadság veszélyeztetése a vallásszabadság korlátozását vetíti előre.

A látogatás során a képviselők, köztük Antonio Tajani volt európai parlamenti elnök - találkozott Emmanuel kalcedoni metropolitával is, aki az európai kérdésekben az Egyetemes Patriarchátus részéről a néppárti képviselőcsoport egyik legrégebbi partnere.

Hölvényi György emlékeztetett, hogy az ortodox egyházzal - az Európai Parlament frakciói között egyedülálló módon - 1996 óta dolgozik együtt a Néppárt. A politikus felidézte azt is, hogy kifejezetten szoros a magyar kapcsolatokat I. Bartolomaiosz pátriárkával.

A képviselő még egyházi kapcsolatokért felelős államtitkárként működhetett például közre a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátussal kötött 2014. márciusi nemzetközi megállapodás megkötésében.