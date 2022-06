Vizes vb 2022 - Döntőben a magyar női vízilabda-válogatott

2022. június 30. 22:45

A magyar női vízilabda-válogatott bejutott a hazai rendezésű világbajnokság fináléjába, miután a csütörtök esti elődöntőben 13-12-re legyőzte a holland csapatot.

A rendkívül kiélezett összecsapáson a magyar csapat legjobbja a négygólos Leimeter Dóra volt a Margitszigeten.

A magyar válogatott - amely a 2013-as barcelonai bronzérem után lesz újra dobogós világbajnokságon - legutóbb 2005-ben Montrealban játszott vb-döntőt, akkor Faragó Tamás irányításával a gárda éppen az aktuális címvédő amerikai csapatot győzte le hosszabbítás után, megszerezve ezzel története második vb-aranyát.

Eredmény, női vízilabdatorna, negyeddöntő:

Magyarország-Hollandia 13-12 (2-3, 4-3, 5-4, 2-2)



gólszerzők: Leimeter 4, Keszthelyi-Nagy, Gurisatti, Garda 2-2, Máté, Vályi, Parkes 1-1, illetve van de Kraats 5, ten Broek, Rogge 2-2, Wolves, Sevenich, Sleeking 1-1



Magyarország: Magyari Alda - Szilágyi Dorottya, Vályi Vanda, Keszthelyi Rita, Máté Zsuzsanna, Parkes Rebecca, Gurisatti Gréta, cserék: Gangl Edina (kapus), Garda Krisztina, Mahieu Geraldine, Leimeter Dóra, Rybanska Natasa, Faragó Kamilla



A két csapat világbajnokságon eddig tíz alkalommal találkozott egymással, öt magyar siker, és egy döntetlen mellett négyszer a hollandok diadalmaskodtak. A közelmúltban a magyarok többször is legyőzték a hollandokat, tavaly januárban a trieszti olimpiai selejtező, igaz, tét nélküli döntőjében 13-11-ra, majd a tokiói játékokon a negyeddöntőben 14-11-re. Idén februárban a világligában is megmérkőztek a felek, és Bíró Attila együttese 11-9-re nyert a Tüskeuszodában.

Nem kezdett jól támadásban a magyar csapat, előbb Szilágyi Dorottya lőtt méterekkel mellé, majd emberelőnyben jött egy eladott labda. A hollandok két és fél perc elteltével "fórból" kerültek előnybe. Nem sokkal a negyed közepe előtt született meg az első hazai gól, Keszthelyi-Nagy Rita lövése egy holland kézről vágódott a hálóba. A rivális futószalagon kapta az előnyöket, Magyari Alda kettőt is hárított, de a harmadiknál már nem volt esélye, így újra hátrányba került házigazda, mely előbb emberelőnyben hibázott, ugyanakkor egy kontra után Leimeter Dóra találta magát ziccerbe és a balkezes játékos kilőtte a jobb felsőt. Az első szünetre mégis a hollandok mehettek előnnyel (2-3).

A második negyedet Gurisatti Gréta akciógólja vezette fel, majd Keszthelyi-Nagy kapott egy hosszú labdát előre és egy az egyben védőjét megverve lőtte ki a jobb alsót, így először vezetett a magyar csapat. A rivális újabb előnyéből egalizált, de hamarosan újra tombolt a közönség, miután fórban Máté Zsuzsanna "kapart össze" egy kipattanót és pöckölte közelről a hálóba. A hollandok centerből könnyen kapták a fórokat, az újabb lehetőséget pedig Simone van de Kraats használta ki, a túloldalon viszont kimaradt a magyar előny. Úgy tűnt, a félidőre a hollandok érkeznek előnnyel, miután Brigitte Sleeking nem túl erős lövése becsúszott Magyari keze alatt, azonban Gurisatti tőle szokatlan helyről, centerből egyenlített (6-6).

A harmadik felvonás elején Vályi Vanda harmadszor is megnyerte a ráúszást, majd előnyből ő juttatta előnyhöz a hazai csapatot. Nem sokkal később Garda Krisztina villant meg akcióból, pattintott bombája a felsőlécről vágódott a hálóba. Gyorsan jött a holland felzárkózás, Bente Rogge nagyszerű kapásgólt szerzett. Garda viszont elkapta a fonalat, és a következő támadásból újabb védhetetlen "rakétát" indított el Laura Aarts kapujába, de nem akart tőle Rogge sem lemaradni, aki fórból lőtte ki a bal alsót. A támadók ezekben a percekben nem tudtak hibázni, Leimeter Dóra egy kettős előnyt értékesített, a hollandok pedig villámgyorsan fejeztek be egy szimpla fórt.

Leimeter újra létszámfölényben villant, ezúttal viszont nem érkezett válasz, Keszthelyi-Nagy pedig megúszott, de ziccerét Aarts megfogta, pedig három gól lehetett volna a különbség. Ez nagyon fájhatott a közönségnek, különösképpen mert a hollandok 9 másodperccel a dudaszó előtt egy vitatható kontra ítélet után van de Kraats ejtésével minimalizálták a hátrányt (11-10).

A záró nyolc perc is magyar góllal indult, Parkes Rebecca centerből brusztolta ki magának a helyzetet és csavart a kapuba. A hollandok azonban nem akartak leszakadni, van de Kraats negyedik találatával - ezúttal is fórból - zárkóztak. A kétgólos különbséget Gurisatti állíthatta volna vissza, lövése már át is haladt a kapuson, de egy védő óriásit mentett. Emberelőnyben Leimeter kapkodott picit, Gardát pedig a visszaúszás közben kiállították, Magyari azonban úgy tűnt, hárított hátrányban, a videózás után azonban gólt ítélt a játékvezető, így bő négy perccel a vége előtt újra döntetlen volt az állás. Arról, hogy ne legyen sokáig így, Leimeter Dóra gondoskodott negyedik góljával, majd Parkes harcolt ki előnyt, de rosszul játszották meg a fórt a hazaiak, így nem tudták lezárni a találkozót másfél perccel a vége előtt. A hollandok ziccert hibáztak, amikor még 68 másodperc volt hátra, de nem sokkal később visszakerült hozzájuk a labda, így még volt esélyük egyenlíteni. A kapus Aarts is előre ment, Magyari viszont bravúrral védte van de Kraats első próbálkozását alig tíz másodperccel a vége előtt. A labda ugyanakkor maradt a hollandoknál, viszont minőségi helyzetet már nem tudtak kialakítani, lövési kísérletük már elhalt a habokban (13-12), a magyar csapat pedig ezzel megnyerte a találkozót.

A magyar válogatott a fináléban szombaton a címvédő amerikai gárdával csap majd össze az aranyéremért.

Bíró Attila: elődöntőt nyerni is meg kellett tanulni

Bíró Attila szövetségi kapitány és Keszthelyi-Nagy Rita szerint is szintet lépett a magyar női vízilabda-válogatott, amely a hollandok legyőzésével bejutott a hazai rendezésű világbajnokság döntőjébe, ahol a legutóbbi három vb-n és olimpián győztes amerikaiakkal találkozik majd.

"Ez ugyanolyan kemény volt, mint az ausztrálok elleni negyeddöntő, csak ők fizikálisabbak voltak, a hollandok védekezése nekünk kicsit jobban fekszik, ezért tudtunk hatékonyabbak lenni elöl. Ugyanakkor a hollandoknak több minőségi játékosa van, akikkel nem nagyon tudtunk mit kezdeni, viszont mentálisan nagyon erősek voltunk ezen a mérkőzésen" - nyilatkozta Bíró Attila a vegyes zónában.

A szakember hozzátette, egyfelől megkönnyebbülés a döntőbe jutás, ugyanakkor nem szeretné ennyivel beérni: "Látom a csapatban a potenciált, hogy egy szoros meccset játsszunk az amerikaiakkal, aztán majd meglátjuk, hogyan alakul. Két komoly fegyvertényt hajtottunk most végre, most végre elődöntőt is tudtunk nyerni, ezt is külön meg kell tanulni, remélem, ez nem az utolsó lesz" - mondta a szakember.

A csapatkapitány Keszthelyi-Nagy Rita egy ötéves periódusról beszélt: "Megléptünk egy újabb lépcsőfokot, megtanultunk elődöntőt nyerni, az elmúlt évek tapasztalatait használtunk fel, a játékosok beépítésével, az elveszített elődöntőkkel. Nagyon remélem, hogy nem ez lesz az egyetlen döntőnk a következő években" - mondta a klasszis.

A kiváló játékos az amerikaiak elleni döntővel kapcsolatban elmondta, mindent meg fognak tenni: "Nem fogunk félni, mi vagyunk itthon. Ismerjük őket, gyakoroltunk együtt. Kamatoztatni tudjuk, hogy az olimpián legyőztük őket. Ugyanakkor most teljesen más játékot játszanak, sokkal több mozgással, amiből rengeteg ítéletet szereznek a centereik."

Rybanska Natasa érzelemdúsan azt mondta, ugyan nem volt tökéletes a játék, igazi élet-halál harc volt, amelyből az került ki győztesen, aki jobban akart: "Arról beszéltünk az öltözőben, hogy nálunk senki sem akarhatja jobban, a vízben pedig taknyunk nálunk kell, hogy folyjon a sikerért:"

Az amerikaiak világbajnokságon legutóbb a 2015-ös, kazanyi torna csoportkörében az olaszoktól szenvedtek vereséget. A magyarok ugyanakkor a tokiói olimpia csoportkörében 10-9-re legyőzték a világ legjobbjait, az amerikaiak ezt megelőzően legutóbb 2008. augusztus 21-én, a pekingi játékok fináléjában, Hollandia csapatától kaptak ki (8-9) olimpián.

A szombati program:

a 7. helyért:

Franciaország-Görögország 13.00

az 5. helyért:

Ausztrália-Spanyolország 17.00

bronzmérkőzés:

Olaszország-Hollandia 14.30

döntő:

MAGYARORSZÁG-Egyesült Államok 20.00

MTI