Pénteken tetőzik a kánikula

2022. július 1. 07:08

Pénteken tetőzik a hőség - írta az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az előrejelzés szerint az országban napközben 34-40 Celsius-fokig emelkedhet a hőmérséklet. Késő estére 21 és 30 fok közé mérséklődik a meleg, a nyugati megyékben lesz hűvösebb.



Mint kiemelték: a napi középhőmérséklet jellemzően csak az Alpokalja térségében maradhat 27 fok alatt, az Alföldön illetve az ország középső tájain általában 29 fok felett alakulhat.



A hőség veszélye miatt péntekre Budapestre, valamint Pest, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyére adta ki a legmagasabb, harmadfokú figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat. Az ország nagy részén másodfokú, továbbá két megyére - Vas és Zala - elsőfokú figyelmeztetést adtak ki a hőség miatt.



Arra is felhívták a figyelmet, hogy az UV-sugárzás szintje országszerte elérheti a nagyon erős szintet.



Emellett az ország nagy részére zivatarveszély, néhol az erős szél miatt is adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.



Azt írták: a délutáni óráktól kezdve megnő a "zivatarhajlam". Jellemzően a Dunától keletre alakulhatnak ki zivatarok, amelyeket akár viharos széllökések, jégeső és intenzív csapadék kísérhet.



Majd az esti, éjszakai órákban az érkező hidegfront mentén a Dunántúl nyugati felén is előfordulhatnak zivatarok - tették hozzá.



A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint hidegfront érkezik a hétvégén, ennek hatására többfelé lehetnek záporok, erős széllel kísért zivatarok, de a hőség nem sokat enyhül. Néhol 30 fok körülire mérséklődik a meleg, de többfelé továbbra is 35 Celsius-fok feletti csúcsértékek várhatók.



Az országos tisztifőorvos jövő hétfő éjfélig hosszabbította meg a hétfő óta tartó, eredetileg csütörtök éjfélig elrendelt legmagasabb, harmadfokú hőségriasztást.



MTI