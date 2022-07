A kínai elnök feleskette a hivatalba lépő hongkongi kormányzót és kabinetjét

2022. július 1. 09:41

Hszi Csin-ping kínai elnök pénteken feleskette John Lee, hivatalba lépő hongkongi kormányzót és kabinetjét a Hongkong a kínai anyaföldhöz történő visszatérésének 25. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen.

John Lee és Hszi-Csin Ping az esketésen – aljazeera.com

A zászlófelvonással megkezdődő ünnepélyen a május elején egyetlen jelöltként megválasztott John Lee mandarin nyelven tette le hivatali esküjét. Beiktatását követően elmondott beszédében hangsúlyozta: a brit gyarmati uralom alóli visszatérés óta eltelt 25 év során Hongkong számos kihívással nézett szembe, ám a központi kormányzat támogatásával a város képes volt áthidalni az akadályokat. Lee az egy ország, két rendszer elvét nevezte a hongkongi stabilitás és jólét legjobb védőbástyájának.



A 64 éves Lee tavaly június óta töltötte be Hongkong főtitkárának szerepét, előtte pedig öt éven át állt a hongkongi biztonsági hivatal élén. A 2019-es, hongkongi kormányellenes tüntetéshullám idején az ő irányítása alatt zajlottak a demonstrációk felszámolására irányuló rendőri akciók, amelyek során a hongkongi rendőrök gyakran könnygázt és gumilövedékeket vetettek be a tüntetők ellen. Pénteken öt éves hivatali idejét kezdte meg Hongkong ötödik kormányzójaként.



Hszi szintén az egy ország, két rendszer elvét méltatta beszédében, melynek sikerét általánosan elismertnek nevezte annak ellenére, hogy számos nyugati ország aggodalmát fejezte ki azokat a szabadságjogokat illetően, melyeket Peking 2047-ig az elv alapján ígért Hongkongnak. A kínai elnök úgy fogalmazott: "egy ilyen jó rendszeren nincs ok változtatni, ezt hosszú ideig fenn kell tartani".



Hszi ugyanakkor hangsúlyozta: Peking teljes fennhatósággal rendelkezik Hongkong felett. Hozzátette: semmiféle külföldi beavatkozást nem tűrnek, mint ahogyan "árulóknak", vagy "hazafiatlan" embereknek sincs helye a politikai hatalom közelében.



Hszi csütörtökön délután érkezett Hongkongba, és még érkezése napján mintegy 160 emberrel, köztük a politikai és az üzleti szféra képviselőivel találkozott. Érkezését követőn elmondott rövid - mindössze három perces - beszédében felidézte, hogy utoljára öt évvel korábban látogatott Hongkongba. Az azóta eltelt időszakban - tette hozzá - a város számos kihívással nézett szembe, ám kiállta az idők próbáját és ismét virágzásnak indult. Carrie Lam, leköszönő hongkongi kormányzó ünnepi vacsorán látta vendégül a kínai elnököt, aki az éjszakát azonban a szomszédos Sencsenben töltötte, és a reggeli ünnepségre utazott ismét vissza Hongkongba, majd röviddel dél után távozott. A kínai elnök csütörtökön első alkalommal hagyta el a kínai szárazföldet a koronavírus-járvány megjelenése óta.

MTI