Roszatom: a szankciók nem érintik a török beruházást

2022. július 1. 11:22

Törökországban az új paksi atomerőművi blokkokhoz hasonló orosz technológiával készülő Akkuyu Atomerőmű építését nem érintik az Oroszország elleni szankciók, a Roszatom külföldi partnerei a szerződés szerint teljesítenek - hangsúlyozta Dmitrij Romanyec, az atomerőművet építő projektcég, a Roszatom tulajdonában lévő Akkuyu Nuclear igazgatóhelyettese pénteken magyar újságíróknak az építkezés bejárásán.

Kiemelte, a világon jelenleg megvalósuló legnagyobb atomerőművi beruházás keretében 4 blokkot épít egyszerre a Roszatom, amelyek elkészülte után évente 35 milliárd kilowattóra áramot termelnek, Törökország áramszükségletének 10 százalékát adják.

Romanyec – inesnet.ru





Kifejtette, a 4 blokk a Paks II Atomerőműhöz hasonló, VVER-1200-as blokkal épül meg a 2010. május 12-én Ankarában kötött török-orosz kormányközi megállapodás alapján. A beruházás Törökország déli részén, Mersin tartományban a Földközi-tenger partján készül.

neutronbytes.com



Dmitrij Romanyec - aki eddig orosz technológiát alkalmazó 5 atomerőmű 9 blokkjának építésében vett részt különböző vezetői beosztásban - kiemelte, Törökország első atomerőműve, az Akkuyu Atomerőmű az első olyan orosz projekt lesz külföldön, amelyet teljes egészében a Roszatom finanszíroz. Az orosz vállalat építi, üzemelteti, a termelt áramot értékesíti, az üzemidő végén pedig lebontja az atomerővet, és a környezetet az eredeti állapotába állítja vissza.



A 60+20 év üzemeltetési időre tervezett Akkuyu Atomerőmű 20 milliárd dollár beruházással valósul meg. A kivitelezés során 400 helyi alvállalkozóval dolgoznak - akik további helyi beszállítókat vesznek igénybe -, és többségében helyi építőanyagot vásárolnak. A helyi alvállalkozók 6,5 milliárd dollár értékű megbízást kaphatnak, miután a Roszatom vállalta, hogy 40 százalékban helyi vállalatok termékeit és szolgáltatásait veszi igénybe. Ebből eddig 3,2 milliárd dollár értékű helyi megrendelés valósult meg - mondta Dmitrij Romanyec.



Hozzátette, az atomerőmű 4 blokkját egyszerre építik, ami rendkívül pontos munkaszervezést, logisztikai feladatot jelent. Példaként említette, hogy tengeren érkeznek az erőmű területén létrehozott kikötőbe a berendezések, eszközök, anyagok. A világ 5 legnagyobb darujából 2 ezen az építkezésen dolgozik.



Az 1-es blokk kivitelezése 2018. április 4-én, a 2-es blokk építése 2020 áprilisában, a hármas blokké 2021 márciusában kezdődött, a 4-es blokk építését pedig már előkészítették, "az első adag beton kiöntésre vár" - érzékeltette az indulás közeledtét Dmitrij Romanyec.



A Roszatom szakembere elmondta, már megszerezték az építkezéshez szükséges engedélyeket, a beruházás a tervezett ütem szerint halad, a nap 24 órájában folyik a munkavégzés minden nap. A területen 20 ezer ember dolgozik, 80 százalékuk török alkalmazott, 20 százalékuk orosz, belorusz, ukrán, azerbajdzsáni, kazah és üzbég szakember. Az első blokk építési, szerelési munkálatai 2023-ra készülnek el, a szerződés szerint 2025-ben kezdi meg a kereskedelmi üzemet, ezt követően évente adják át az újabb blokkokat.



A beruházásnak köszönhetően a környék lakossága jelentősen növekszik. A Roszatom finanszírozásában eddig 220 török atomenergetikai mérnököt képeztek ki orosz egyetemeken, számukat 700-ra szeretnék növelni, munkájukra pedig az üzemeltetésben számítanak. A képzési lehetőség iránt óriási az igény, átlagban egy meghirdetett helyre 78-an jelentkeznek - sorolta Dmitrij Romanyec.



Megjegyezte, Törökország nemcsak atomerőművet kap, hanem a Roszatommal való együttműködésnek köszönhetően egyéb nukleáris kompetenciát is szerez.



Hangsúlyozta, a beruházáson a koronavírus járvány alatt is folyamatosan tudtak dolgozni az egészségügyi intézkedéseknek köszönhetően.



A projekt kivitelezéséért felelős igazgatóhelyettes kérdésre válaszolva elmondta, hogy számítások szerint az Akkuyu Atomerőmű beruházás 15 év alatt térül meg. Ez idő alatt az itt termelt áramot a török állam veszi meg, az 1-es és a 2-es blokkban termelt áram 75 százalékát fix, 25 százalékát piaci áron, míg a 3-as és a 4-es blokkban előállított energia 30 százalékát adják fix, 70 százalékát piaci áron. A 15 éves megtérülést követően a megtermelt áram hasznából a török állam is részesülhet.



A beruházás magyar vonatkozásával kapcsolatban elmondta, hogy a Ganz Engeneering és Energetikai Gépgyártó Kft. mind a 4 török blokkhoz összesen 16 szivattyút gyárt Budapesten az erőmű hűtőrendszeréhez.



A Roszatom minősített beszállítói arra számíthatnak, hogy megfelelő teljesítés esetén harmadik országban is kaphatnak munkát atomerőművek építése során - tette hozzá Dmitrij Romanyec.

MTI