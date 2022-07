Semmelweis-nap - Fidesz: a baloldal nem becsülte az egészségügyi dolgozókat

2022. július 1. 13:23

A baloldal sosem becsülte az egészségügyi dolgozókat, a 2010 előtti Gyurcsány-Bajnai kormányok elvettek tőlük egyhavi bért, több ezer orvost és ápolót üldöztek el az országból - reagált a Fidesz pénteken közleményben arra, hogy Szelényi Zoltán sebész főorvos Ujhelyi István európai parlamenti képviselővel közösen a költségvetési források növelését, a minőségbiztosítás és átláthatóság megteremtését kérték az egészségügyben.

A Fidesz szerint a baloldali kormányok következetesen elvonták a pénzeket az egészségügytől, kórházakat zárattak be, miközben vizit- és kórházi napidíjakkal sarcolták a betegeket.



Ha a baloldalon múlt volna, orvosi, ápolói béremelések és egészségügyi fejlesztések sem lettek volna az elmúlt években, ők ugyanis egyiket sem szavazták meg - írták. Hozzátették: mindezekkel szemben a Fidesz-KDNP a koronavírus-járvány és az elhúzódó háború idején is az egészségügyben dolgozók mellett áll, és ezúton is köszönetet mond a mindennapi áldozatos munkájukért.



MTI