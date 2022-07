Odessza megyei rakétacsapás – sok halálos áldozat

2022. július 1. 16:30

Húszra nőtt az Ukrajna déli részén lévő kikötőváros, Odessza környékét ért orosz légicsapások halálos áldozatainak száma - közölte pénteken az ukrán katasztrófavédelem.

A megye Bilhorod-Dnyisztrovszkij járására az éjjel mértek csapást az orosz erők, az ukrán déli műveleti parancsnokság közlése szerint Tu-22 stratégiai repülőgépekkel három H-22-es típusú rakétát lőttek ki. Az egyik rakéta eltalált egy kilencemeletes lakóházat Szerhijivka településen, aminek következtében a legfrissebb információk szerint 16-an vesztették életüket. A másik két rakéta üdülőövezetben csapódott be, ahol négy ember halálát okozta. A halálos áldozatok között legalább két gyermek van.



A támadásokban 38-an sebesültek meg, köztük hat gyerek, mindannyiukat kórházba szállították. A kataszrófavédelmi szolgálat munkatársainak nyolc ember sikerült kimenteniük, köztük három gyereket.



Kirilo Timosenko, az ukrán elnöki iroda helyettes vezetője a Telegram üzenetküldő portálon azt írta, hogy Szerhijivkában a kilencszintes épület külső falai és minden szintjének mennyezete beomlott. Az üdülőközpontban egy kétemeletes lakóépület mindkét szintje és teteje súlyosan károsodott.



Az ukrán légierő parancsnoksága közben arról számolt be, hogy a délelőtti órákban az ukrán légvédelem lelőtt egy orosz Forposzt típusú drónt - azaz pilóta nélküli repülőgépet -, amely újabb megsemmisítendő célpontot próbált találni a déli Mikolajiv megyében.



Az Ukrajinszka Pravda hírportál hozzátette, hogy a Forposzt csaknem a legdrágább pilóta nélküli légijármű, amely az Oroszországban hadrendben van. Árát hétmillió dollárra becsülik.



A United24 adománygyűjtő platform az ukrán fegyveres erők vezérkarával és a digitális fejlesztési minisztériummal közösen bejelentette a "drónhadsereg" elnevezésű projekt elindítását. Ez a program magában foglalja a drónok rendszeres beszerzését, javítását és működési cseréjét, valamint vezetőképzést - számolt be az Ukrajinszka Pravda.



A projekt első feladata 200 felderítő drón beszerzése az ukrán fegyveres erők számára, valamint több ezer egyszerűbb drón összeállítása. Az emberek a világ minden tájáról adományozhatnak pénzeszközöket, vagy odaadhatják saját drónjukat az ukrán hadseregnek a United24 internetes oldalán keresztül. Saját drónt külföldről a projektpartnereknek lehet küldeni egy lengyelországi és egy amerikai központba, ahonnan Ukrajnába szállítják. Az ukránok pedig a csomagküldő postaszolgálaton keresztül küldhetik el a hadseregnek.



Jaroszlav Zseleznyak parlamenti képviselő tájékoztatása szerint az ukrán törvényhozás eközben jóváhagyta Dmitro Lubinec új emberi jogi ombudsman kinevezését. A határozatot 250 képviselő hagyta jóvá a 450 fős parlamentben.



Mindeközben az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) felvette a kulturális örökségek listájára az ukrán borscs levest, amely a nemzetközi szervezet pénteken hozott döntése értelmében olyan örökség, amely sürgős védelemre szorul. "A borscsért vívott háborúban a győzelem a miénk!" - jelentette ki Olekszandr Tkacsenko kulturális miniszter a Facebookon. Az ukrán borscs főzési kultúrája a szaktárca, valamint Marina Szobotyuk szakértő és Jevhen Klopotenko sztárszakács kezdeményezésére került fel az UNESCO listájára - fűzte hozzá az Ukrajinszka Pravda.



MTI