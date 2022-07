Az idei volt a harmadik legmelegebb június Magyarországon

2022. július 1. 16:35

Az idei volt a harmadik legmelegebb június az 1901 óta vezetett mérések sorában Magyarországon. Egyes délkeleti területeken pedig 122 éve nem volt ilyen meleg és száraz a június - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat pénteken Facebook-oldalán.

Mint írták: idén is szokatlanul meleg volt a június, és a hónap vége ismét hőséggel telt. A hónap 22,1 fokos átlaghőmérsékletével országosan a harmadik legmelegebb lett 1901 óta, megelőzve a tavalyit.



Az ország délkeleti részén volt a legmelegebb - emelték ki, hozzátéve: egyes területeken 122 éve a mostani június volt a legmelegebb.



Az előzetes és automata adatok alapján a délkeleti országrészben, valamint az ország legkeletibb részén 2022 júniusa ráadásul a legszárazabb is volt a 20. század eleje óta. A Dunántúlon több csapadék hullott ugyan, de az országos átlag még így is mintegy 27 százalékkal elmaradt az 1991-2020-as éghajlati normáltól - ismertették.

MTI