Új kapu nyílt a Balatonra: Kékszalag-kikötő Balatonfüreden

2022. július 1. 18:17

Ünnepélyes keretek között megnyílt a Balaton legújabb kikötője, a Kékszalag, amely a Magyar Vitorlás Szövetség, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség és a balatonfüredi önkormányzat beruházásában valósult meg.

Bóka István polgármester örömét fejezte ki, hogy ismét egy magas minőséget biztosító komplexummal lett gazdagabb a város.



"Úgy gondolom, hogy az elmúlt időszak beruházásainak eredménye már most kézzel fogható. A komplex projekt keretében elkészült a Balaton első ötcsillagos szállodája a LUA Resort, megújul városunkban a Füred kemping több ütemben, és őszre elkészül a területen az egyedülálló konferenciaközpont is. A Kékszalag pedig Balatonfüred fontos megállópontja, mely erősíti elköteleződésünket a szabadidősportok, ezen belül is a vízisportok iránt" - fogalmazott szervezők közleményében.



Gerendy Zoltán, a vitorlás szövetség elnöke köszöntőjében kiemelte, a Kékszalag megnyitásával új korszak kezdődött a hazai vitorlázásban és nagyon komoly minőségi szintet lépett maga a sportszakmai szervezet is, hiszen új otthonra lelt.



"Ez nem csupán egy kikötő, hanem találkozópontja a hazai vitorlázásnak. A Kékszalag kapuja a vitorlástársadalom előtt nyitva áll, itt otthonra lel a szabadidős túravitorlázó családoktól egészen az olimpikonjainkig mindenki, aki a szél és a Balaton szerelmese. A Magyar Vitorlás Szövetség, és talán bátran mondhatom a Magyar Kajak-Kenu Szövetség nevében is, hogy ez egy hatalmas lehetőség, ugyanis még többekkel ismertethetjük és szerettethetjük meg sportágainkat" - mondta.



Holczhauser András, a helyi szabadidőközpont ügyvezetője, a Kékszalag vezetője kiemelte: ez a létesítmény büszkélkedhet a környező marinák közül a legtöbb vendéghellyel. Hozzátette: a teljes beruházás szeptemberre készül el, akkora épül fel a parti létesítmény.



A Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ mintegy 2,1 milliárd összegű támogatással valósul meg. A kikötő mintegy 140 vitorláshajónak és 40-50 kézi hajtású vízisporteszköznek nyít helyet.



MTI