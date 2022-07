40 fok feletti csúcsértékkel tetőzött a kánikula

2022. július 1. 18:49

Pénteken 40 Celsius-fok feletti csúcsértékkel tetőzött a kánikula, de a napi országos melegrekord most nem dőlt meg - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat a Facebook-oldalán.

A július elsejei országos melegrekord továbbra is 41,3 fok, ezt 1950-ben Csongrádon mérték.



Pénteken országszerte több helyen is regisztráltak 39 fok feletti értékeket. A legmagasabb hőmérsékletet Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Mezőkövesd, víztározó állomáson mérték, ott 40,1 fokig melegedett fel a levegő.



Az előrejelzés szerint az érkező hidegfront nyomán pár fokkal visszaesik a hőmérséklet, de keleten így is több helyen 35 fok felett alakul a csúcsérték. A hétvégén többfelé várhatók záporok, néhol heves zivatarok is.



A következő napokban viszont ismét melegszik a levegő, hétfőn ismét 39 fokig emelkedhet a hőmérséklet.



Az országos tisztifőorvos jövő hétfő éjfélig hosszabbította meg a hétfő óta tartó, eredetileg csütörtök éjfélig elrendelt legmagasabb, harmadfokú hőségriasztást.



MTI