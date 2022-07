Solymáron munkába állt a honvédség két vízszállító autója

2022. július 1. 19:00

Péntek délután megérkezett Solymárra és munkába állt a Magyar Honvédség két, nyolc köbméteres vízszállító autója.

A helyszínen Menczer Tamás, Pest megye 2. számú választókerületének fideszes országgyűlési képviselője az MTI-nek elmondta: ezzel megduplázták a tengelyen, vagyis autóval történő vízszállítási kapacitást.



Hozzátette: a honvédség autói a nagyméretű járművekkel is megközelíthető, Panoráma utcai víztározó medencét töltik folyamatosan, míg a vízszolgáltató két autója a Jókai utcait, ahonnan szivattyúval juttatják el a vízhiányos területeket ellátó legfelső medencébe a vizet.



A négy, összesen 32 köbméter kapacitású autó napi 24 órában dolgozik, egy "kör" - vagyis a víz felvétele, Solymárra szállítása és betáplálása a medencébe - másfél órát vesz igénybe. A tározók kétszáz köbméteresek.



Menczer Tamás hangsúlyozta: a csütörtökön két autóval, éjjel-nappal folytatott feltöltésnek is volt eredménye, péntek reggel Hutweide településrészen olyan helyeken is volt - igaz, csak rövid ideig - víz, ahol már napok óta nem folyt a csapból.



"Láttuk tehát, hogy az autós rátöltésnek van értelme" - mondta, és reményét fejezte ki, hogy a megduplázott kapacitással elérik, hogy legalább időszakosan Solymár valamennyi településrészén legyen víz.



"Ez a cél, ezért dolgozunk minden erőnkkel" - tette hozzá Menczer Tamás.

MTI