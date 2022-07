Új parancsnok a Hadtörténeti Intézet és Múzeum élén

2022. július 1. 21:07

Július elsejétől Töll László tölti be a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoki posztját - tudatta az intézmény a Facebook-oldalán.

Töll ezredes – honvedelem.hu

Azt írták: pénteken állománygyűlésen jelentették be a parancsnoki beosztás átadás-átvételét az intézményben.



A parancsnoki teendők ellátását Töll László ezredes vette át Kovács Vilmos ezredestől, aki 11 évig töltötte be ezt a tisztséget.



Az állománygyűlésen jelen volt Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára és Vidoven Árpád közigazgatási államtitkár is.

MTI