Hadházy Ákos polgárháborús retorikája

Az egyetlen pártnak sem kellő politikus csak a pénzért menne a parlamentbe Fotó: MH/Török Péter

Hadházy Ákos láthatóan idegenként mozog Zuglóban, a koncon marakodó zuglói baloldal egységét aligha segíti – nyilatkozta lapunknak Borbély Ádám, a Fidesz zuglói elnöke.

Amikor valaki egy közösség képviseletére vállalkozik, azt feltétel nélkül és odaadással teszi, éppen ezért felháborító, hogy Hadházy Ákos egyedüli képviselőként – bolondot csinálva a zuglói szavazókból – nem tette le időben az esküt – nyilatkozta lapunk megkeresésére Borbély Ádám, a Fidesz zuglói elnöke. A politikus hozzátette, Hadházy okolhat most már bárkit, de rajta kívül ez mindenkinek sikerült. Mégis mire számított: csak akkor képviseli majd a zuglóiakat, ha neki tetsző parlament alakul? – tette fel a kérdést.

Emlékeztetett, persze az előző ciklusban már láthattuk, hogy milyen az, amikor névleg ugyan tagja az országgyűlésnek: a szavazási napok 83 százalékán azonban nem vett részt, a törvényhozás munkáját legkevésbé sem segítette, botrányos álhíreket gyártott és nagyívben kerülte a munkahelyét. Most is csak a tiszteletdíj, a benzinpénz és a budapesti lakás miatt cirkuszol, ezt saját maga elmondta – tette hozzá a Fidesz kerületi elnöke.

Az új javaslatról kifejtette, itt volt az ideje a szigorításnak, Hadházy továbbra is teljesen elhanyagolja Zuglót, fogalma sincs arról, mit jelent: egy közösséget szolgálni. Borbély a zuglóiak reakciójáról kifejtette, Hadházy láthatóan idegenként mozog a kerületben, a koncon marakodó zuglói baloldal egységét aligha segíti. A messziről jött Hadházy a vidéket járja, és elfordítja a fejét a zuglói baloldal viselt ügyei láttán. Ha valódi szándék lenne a baloldalon a korrupció visszaszorítására, akkor megszüntetnék az 5,5 milliárdból gazdálkodó helyi „Vagyonkezelőt”, és ezt Hadházy is képviselné – jegyezte meg, hozzátéve, a kérdés fel sem merül, épp most emelték meg az új vezető fizetését másfél millió forintra.

Miközben a kifizetőhelyként használják a céget, az épület földszinti – Kormányablak melletti – mosdójában botrányos állapotok uralkodnak: leszerelt piszoárok, bűz és beázott plafon – mondta. Kiemelte, természetesen Hadházy hallgat, ahogyan hallgatott a botrányos Pillangó parki pénznyelő mosdóról, a bezárt Bosnyák téri illemhelyről, és továbbra is a vidéki budikkal foglalkozik.

Ma Zugló az egyetlen település, amely érdemi képviselet nélkül maradt az országgyűlésben. A munka helyett azonban Hadházy továbbra is elfogadhatatlan polgárháborús retorikát folytat, fideszes ellenségképeket gyárt, és mélyen hallgat a helyi baloldal visszás ügyeiről. Hadházyval semmit sem nyer Zugló, és mi azon dolgozunk, hogy ne is veszítsen – hívta fel a figyelmet a politikus.