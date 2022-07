A svéd zászló (Fotó: MTI/EPA/Anders Wiklund)

Nagyon súlyosan büntetné a nemi erőszakot elkövetőket a svéd kereszténydemokrata párt, akár kémiailag is kasztrálnák az elkövetőket. Svédországban átlagban naponta 27 nemi erőszak történik. Svédországban 2,4-szer nagyobb az esélye annak, hogy valaki egy migráns elkövető által válik szexuális erőszak áldozatává, mint más európai országban. Mint ismert, Svédország 2015 után több mint egymillió migránst fogadott be – olvasható az Origó cikkében. Igen kemény büntetési tételeket javasol a Svédországban drasztikus méreteket öltő nemi erőszak elkövetőire az ellenzéki Kereszténydemokrata Párt. A párt törvényjavaslatában 25 év letöltendő szabadságvesztés szerepel minősített nemi erőszak esetére. A szabadulás feltételének pedig vegyi kasztrálást írna elő. A pedofilok büntetését is jelentős mértékben szigorítaná az ellenzéki párt, a gyermekek ellen elkövetett nemi bűncselekményekért tényleges életfogytiglan kiszabását tenné lehetővé. Mindennap 27 nemi erőszakról számolnak be Svédországban. Hány napnak kell eltelnie ahhoz, hogy a kormány intézkedjen?– tette fel a kérdést Ebba Busch, a párt vezetője. A kereszténydemokraták szerint a nők az országban nincsenek biztonságban, széles körben eluralkodott a félelem, és az elkövetők tömegesen tesznek tönkre életeket – írta a Svenska Daglabet.

A párt a büntetések szigorítása mellett egy nemzeti tudásközpontot szeretne létrehozni a szexuális erőszakkal kapcsolatban, ahol azok kaphatnának támogatást, akik úgy érzik, hogy problémás a szexualitásuk. A központ lehetőséget biztosítana önkéntes alapon kémiai kasztrálásra olyanok részére, akik kényszeres szexualitást folytatnak és aggódnak emiatt.A párt egyéni indítványként már 2017-ben is nyújtott be hasonló javaslatot, amiben szerepelt a kémiai kasztrálás büntetésként való alkalmazásának lehetősége.

Mint arról az Origó korábban beszámolt, Svédországban 2021-ben 12 százalékkal emelkedett a nők ellen elkövetett szexuális bűncselekmények száma, míg 11 százalékkal a zaklatások mértéke. Mindennek hátterében az elképesztő méreteket öltött migráció állhat. 2020-ban az országba 80 ezer migráns érkezett, a szakértők viszont arra számítanak, hogy az elkövetkező években ez a szám stabilan 100 ezer fölött fog alakulni, ami rengeteg egy körülbelül Magyarország népességű (10,35 millió fő) állam esetében.

Svédországba sokan érkeznek Szíriából, Iránból, Pakisztánból és Afganisztánból is. Néhány hete arról érkeztek hírek, hogy tavaly a svédek 27 ezer szír migránsnak adtak állampolgárságot, összességében pedig 85 ezer migráns kapta meg az állampolgárságot 2021-ben.Svédország a 2015-ös migránsválság alatt valódi befogadóország volt, részben ennek következtében ma már nagyjából kétmillió migráns él az országban, vagyis a lakosság közel egyötöde.Nem is csoda, hogy már a svédeknél is egyre többen nézik rossz szemmel azt, hogy a bevándorlók többsége nem dolgozik, figyelmen kívül hagyja az ország kultúráját, sőt sokan még svédül sem akarnak megtanulni.

Az SVT nevű svéd tévécsatorna még 2018-ban készített oknyomozó riportot arról, hogy a nemi erőszakot elkövetők között milyen arányban találhatóak migránsok. Ebből kiderült, hogyaz általuk vizsgált ötéves ciklusban az elkövetők 58 százaléka migráns volt, közülük a legtöbben Észak-Afrikából és a Közel-Keletről érkeztek.Az Unherd.com írása szerint Svédországban 2,4-szer nagyobb az esélye annak, hogy valaki egy migráns elkövető által válik szexuális erőszak áldozatává. Ez az arány már 4,7-re emelkedik, ha csak az afrikai migránsokat vesszük figyelembe.

Az eredeti cikk IDE kattintva olvasható.