Még két nap a hőségriasztásból

2022. július 3. 09:35

A viszonylag friss éjszaka után vasárnap hétfőig fokozódó hőség várható, amelynek egy hidegfront vet véget kedden – olvasható a met.hu oldalán.

(Forrás: OMSZ)

A hét utolsó napján napos időre van kilátás általában kevés felhővel. Legfeljebb egy-egy helyen alakulhat ki zápor, zivatar. A többnyire gyenge vagy mérsékelt északi, északnyugati szél időnként megélénkül. A hőmérséklet délután 30, 36, késő este általában 24, 31 fok között alakul.

A Dunántúl nyugati, északnyugati felén vasárnap is visszafogottabb lesz a nappali felmelegedés, keletebbre ugyanakkor továbbra is meghaladja a napi középhőmérséklet a 25, az Alföldön a 27 fokot. Az UV-sugárzás a nagyon erős, akár az extrém szintet is elérheti.

Az országos tiszti főorvos jövő hétfő éjfélig hosszabbította meg a hétfő óta tartó, eredetileg csütörtök éjfélig elrendelt legmagasabb, harmadfokú hőségriasztás.

Kedden hidegfront érkezik. A jövő hét második felében pedig tartós északi, északnyugati áramlás valószínű, amellyel változó nedvességtartalmú, a mostaninál hűvösebb levegő érkezik fölénk.

hirado.hu - met.hu