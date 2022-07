Nógrádi György: Joe Biden nem tudja a nyugati világot vezetni

2022. július 3. 18:10

„Az, hogy Biden szegény, kis papírlapokat kap, hogy mennyi idő után mit kell mondani, ez a vicc kategóriája” – fogalmazott a biztonságpolitikai szakértő.

Mint arról korábban lapunk is beszámolt, Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő a „Kérdezzen Nógrádi Györgytől!” szombati adásában Oroszország és a NATO helyzete kapcsán elmondta, „jelenleg rendkívül kiélezett a helyzet.” És amit én most látok: nem keresik a felek a kompromisszumot. Na most egy atomháborút nem lehet túlélni” – fogalmazott a szakértő. Erről bővebben ide kattintva olvashat.

Biden nem tudja képviselni az Egyesült Államokat

Kérdésre válaszolva Nógrádi György az Egyesült Államok elnökéről is kifejtette véleményét. Mint fogalmazott: „én rendkívül tisztelem az amerikai elnököket. De az, hogy Biden szegény, kis papírlapokat kap, hogy mennyi idő után mit kell mondani, ez a vicc kategóriája. Nyilvánvalóan ő ma az Egyesült Államokat nem tudja képviselni, és nem tudja a nyugati világot vezetni” – húzta alá a szakértő.

A „Kérdezzen Nógrádi Györgytől!” szombati adásáról bővebben itt írtunk.

mandiner.hu