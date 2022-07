Világhírű művészek érkeznek Kaposvárra

2022. július 4. 12:54

A világ és Magyarország zenei életének élvonalába tartozó művészek koncertjeivel várja a közönséget a Kaposfest, amelyet augusztus 13. és 16. között rendeznek meg Kaposváron. HIRDETÉS Hazánk egyik legfontosabb kamarazenei ünnepének kiemelt vendége lesz Elisabeth Leonskaja, a zongora nagyasszonyaként emlegetett világhírű zongoraművész, de a Latin Grammy-díjas zongoraművész, Edith Pena és férje, a szintén zongoraművész Alexei Volodin, a Jascha Heifetz-versenyen első helyet és a Kronberg Akadémia Prinz von Hessen-díját is kiérdemlő hegedűművész, Javier Comesana Barrera, valamint a fiatalon Yehudi Menuhin irányítása alatt tanuló hegedűművész, Kirill Troussov is ellátogat a somogyi megyeszékhelyre.

Fellép a fesztiválon a Csajkovszkij-versenyen győztes Ivan Karizna, a Kronberg Akadémia és a Frankfurti Zene- és Előadó-művészeti Egyetem tanára, Liisa Randalu, továbbá „a hihetetlen energiájú” brácsaművész, Jennifer Stumm, aki a Bécsi Zene- és Előadó-művészeti Egyetem professzoraként és a Sao Pauló-i Ilumnia Fesztivál igazgatójaként is tevékenykedik. A magyar előadók sorában olyan művészek szerepelnek, mint a Kaposfest két világhírű művészeti vezetője, Baráti Kristóf hegedű- és Várdai István csellóművész, a Junior Prima-díjas Pusker Júlia, a bázeli Zeneművészeti Főiskolán professzor Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, Kristóf Réka, a Nemzetközi Anton Rubinstein-verseny győztese, valamint a Virtuózok tehetségkutatóból ismert TanBorEn Trió. A Liszt Ferenc Kamarazenekar a fesztivál két koncertjén is közreműködik, továbbá a fellép a Polish Cello Quartet, valamint Sárközy Lajos és zenekara is.

Augusztus 13-án workshop-előadások, zenei műhelyek bemutatkozása, nyilvános próbák és mesterkurzusok várják az érdeklődőket. Augusztus 15-én egész nap zene szól Kaposvár közterein és a rendezvény központjaiban, kora este a város főterén Georges Bizet és Rogyion Scsedrin Carmen-szvitje hangzik el a Liszt Ferenc Kamarazenekar és a TanBorEn Trió közreműködésével, Várdai István vezényletével, este Horváth Charlie és a Charlie Band ad koncertet. A Kaposfest ereje a támogató közönségében van, ezért a szervezők fontos célja és küldetése hagyományaik őrzése mellett a komolyzene új közönségének kinevelése. Hornyák Balázs fesztiváligazgató így fogalmazott:

Tizenhárom éve olyan hangversenyeket kínálunk, amelyek a világ legjelentősebb koncerthelyszínein elérhetőek, az ország kulturális életében kiemelt jelentősége van annak, hogy mindez nem a fővárosban, hanem Kaposváron valósulhat meg.

Magyar Nemzet