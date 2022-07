Luhanszk elfoglalása után a Donyecket támadják az oroszok

2022. július 4. 12:55

Teljesen elfoglalták az oroszok Luhanszk megyét – jelentette be a szakadár terület oroszbarát vezetése. A hétvégén bevett Liszicsanszk romos épületein már fel is vonták az orosz lobogót. Az orosz haderő nem hagyja abba az offenzívát: most már a szomszédos Donyeck megye ellen irányítják tűz-erejüket, az éjjel több települést is rakéta-találat ért – számolt be az M1 Híradója.

hirado.hu