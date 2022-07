Washington Post: Zelenszkij lehetne a példakép, nem Orbán

2022. július 4. 19:45

Amerikának nem Orbánról kellene példát vennie, hanem Zelenszkijről és Ukrajnáról a lap szerint.

A hvg a Washington Post vezércikkét szemlézi. „Nagyon sok amerikai intett búcsút az ország alapértékeinek és külföldön keres magának új ideált, de ha már ez így van, akkor nem Magyarországot, hanem Ukrajnát kellene modellnek tekinteni”. Így foglal állást a Függetlenség Napján a vezércikk, írják, amely szerint a mostaninál még sosem volt időszerűbb, amit éppen 50 éve mondott George McGovern abból az alkalomból, hogy elfogadta a demokraták elnökjelöltségét: „Gyere haza, Amerika!” A társadalom jelentős részén az országtól idegen gondolkodásmód lett úrrá: külföldi diktátorok, zsarnoki hajlamú vezetők hatása alá került. Lehet, hogy Donald Trump volt elnök hatására, de a társadalom idegen erős emberekért lelkesedik.

Példa rá, hogy a Konzervatív Politikai Akció Konferencia (CPAC) éves gyűlését Budapestre vitték, hogy Orbán Viktortól tanuljanak.

Orbán és Magyarország, a gonosz

A magyar miniszterelnök az általa illiberális demokráciának nevezett rendszert kényszeríti országára – írja a lap. Egyesek legrosszabb ösztöneire játszik, amikor riadót fúj a szír menekültek miatt, akik persze sohasem jöttek. Azzal vádolják, hogy elnyomja a szabad sajtót, manipulálja a választási folyamatot, gerjeszti a korrupciót, meggyengíti az igazságszolgáltatást és más bűnöket is elkövet, amivel veszélyezteti a magyarok helyét az unióban. Az ilyen rezsimek feje fölött mindig ott lebeg a nagy kérdés, írják: mi történik, ha rosszra fordulnak a dolgok és a vezért kiszavazzák a hatalomból? Veszi a kalapját csendben és elegánsan, ahogy azt a törvény előírja, avagy minden lehetséges úton-módon próbálja megakadályozni a saját távozását – kerül, amibe kerül? – teszik föl a kérdéseket.

Zelenszkij és Ukrajna, a jó

Ha a CPAC zarándokai ihlethez és megvilágosodáshoz akartak jutni, írják a vezércikkben, akkor csak egyetlen országgal kellett volna keletebbre menniük: Ukrajnába, ahol az illiberális demokrácia eredményei gusztustalan módon mutatkoznak meg, miközben Vlagyimir Putyin orosz elnök kérlelhetetlenül „nyomatja” a nemzeti nagyság eltorzított vízióját. Szerintük a példátlan egységbe tömörülő ukránok testesítik meg a McGovern-féle 1976 szellemét, amikor keményen harcolnak a betolakodóval, támaszkodva a nyugati fegyverekre, illetve szankciókra. A cikkíró úgy véli, új jelentést adnak a régi, hazafias dalnak, miszerint„a szabad emberek lobogói láttán megremegnek az önkényuralmak”.

Az Egyesült Államok a mai nemzeti ünnepen megosztott és nyugtalan. írják. Hozzátették: de már megélt rosszabbat is, felkelést, lázadást, terrorizmust, polgárháborút, nagy gazdasági világválságot, de mindig fennmaradt. A Washington Post szerkesztőségi véleménye nagyon is idevágónak tartja, amit a néhai demokrata törvényhozó, McGovern, ez a bátor hazafi (aki 35 légi bevetésen vett rész Európában a II. világháborúban), mélyen vallásos emberként és nemes ügyek támogatójaként éppen fél évszázada mondott: „Itt az idő, hogy az Amerika ismét példát mutasson a világnak mindabból, ami igaz és nemes az emberek számára. Hogy több hittel és kevesebb félelemmel éljen együtt. Azzal a megingathatatlan meggyőződéssel, ami még a legnagyobb akadályokat is elsöpri a társadalomban és azt tanítja: valóban fivérek és nővérek vagyunk”.

