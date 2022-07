Hazánkban és az EU-ban is nőtt a betárolt földgázmennyiség

2022. július 5. 11:39

Az Európai Unióban a betárolt gáz mennyisége 10 százalékponttal volt magasabb májusban, mint egy éve, Magyarországon pedig 48 százalékkal nőtt - közölte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) kedden, a májusi földgázpiaci riportja alapján.

A közlemény szerint a háború kitörése óta május volt az első hónap, amikor az európai piacokra érkező összes import csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A megelőző hónapokban a magasabb LNG és norvég szállítások pótolni tudták a kieső orosz behozatalt, májusban viszont 5 százalékkal csökkent az elérhető összes forrás nagysága.



Az orosz import csökkenéséhez hozzájárult, hogy a lengyel, bolgár és finn szállítás leállt a rubelben történő fizetés megtagadása miatt, valamint Ukrajnában kiesett a Szohranovka tranzitútvonal, ami együttesen 220 terawattóra (TWh) csökkenést hozott az Európába szállított volumenekben. A hónap utolsó napján bejelentették, hogy június 1-től a holland és dán szállítást is korlátozzák, összesen évi 80 TWh volumenben.



A MEKH kiemelte: átmenetileg mérséklődött a globális gázpiaci versengés, ugyanis jó ütemben haladtak az európai tárolófeltöltési programok és telítődtek az európai LNG terminálok kapacitásai, továbbá kismértékű volt a kínai LNG-kereslet.



Ezek a hatások megjelentek a spot és a rövidebb távú határidős termékek árában is. Ugyanakkor a jövő évi termék ára tovább emelkedett, mivel a piaci szereplők legkorábban 2024-25-re várják, hogy az orosz földgáz helyettesítésére rendelkezésre álló pótlólagos források - LNG-cseppfolyósító és -fogadó infrastruktúra-fejlesztések -, valamint az uniós keresletcsökkentő intézkedések már érdemben hozzá tudnak járulni a piaci szűkösség mérsékléséhez.



Az európai kereslet visszaesése miatt volt az EU-ban magasabb a májusban betárolt gáz mennyisége, mint egy éve, a források csökkenése ellenére is - jelezte közleményében a hivatal.



Magyarországon szintén jelentősen alacsonyabb volt a fogyasztás: a felhasználás 32 százalékkal csökkent, a magasabb hőmérséklet hatásától megtisztítva is 15 százalékos volt a kereslet visszaesése. A hazai piacra érkező nettó import 1,6 százalékkal nőtt az egy évvel korábbi szinthez képest, így sikerült májusban 48 százalékkal többet betárolni, mint az előző év azonos hónapjában - közölte a MEKH.



Hozzátették azt is: a régió tárolóiban májusban Ausztriát és Romániát kivéve alacsonyabb volt a havi záró készletszint, mint a megelőző év azonos időszakában.

MTI