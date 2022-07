Tusványos a nemzeti élni akarás egyedülálló műhelye

2022. július 5. 13:40

Tusványos a nemzeti összetartozás és a nemzeti élni akarás egyedülálló műhelye - fogalmazott az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke a székelyföldi Tusnádfürdőn július 19-24. között megrendezendő 31. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor keddi budapesti sajtótájékoztatóján.

Németh Zsolt a szabadegyetem és a fesztivál máig egyedülálló és innovatív ötvözetének nevezte a rendezvényt, ahol 27 sátor és négyszáz program várja az érdeklődőket. Kiemelte: több tízezer vendéget várnak Tusnádfürdőre, akár hatvanezren is felkereshetik az idei programokat.



Az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke Tusványost a nemzeti identitás és a szuverenitásfelfogás egyedülálló műhelyének nevezte, valamint kiemelte, hogy a szövetségépítés platformjaként is tekintenek Tusványosra. Úgy fogalmazott: tartós szövetségeket csak szilárd értékrendre alapozva lehet építeni.



A szabadegyetemi programokról szólva Németh Zsolt elmondta: elfogadta a meghívást Orbán Viktor miniszterelnök és Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke, az európai jövőképről fog eszmét cserélni Kelemen Hunor romániai miniszterelnök-helyettes, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke és Varga Judit magyar igazságügyi miniszter, valamint pártpolitikai kerekasztalt is rendeznek Molnár Zsolt (MSZP), Keresztes László Lóránt (LMP), Nacsa Lőrinc (KDNP) és Kocsis Máté (Fidesz) magyar parlamenti képviselők részvételével.



Hozzátette: a sportvilágból is számos résztvevőre számítanak, köztük Marco Rossira, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányára, valamint Világi Oszkár (DAC), Diószegi László (Sepsi OSK) és Zsemberi Ferenc (Topolya) labdarúgóklub-tulajdonosra is.



Tárnok Mária magyarországi főszervező, a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány kuratóriumi elnöke örömét fejezte ki, hogy 2019 után a koronavírus-járvány miatti két év kihagyást követően ismét meg tudják tartani a szabadegyetem programjait.



Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt ügyvezető elnöke hangsúlyozta: a rendezvényt olyannak szeretnék megtartani, amilyennek az alapítók megálmodták. Az idei beszélgetések négy nagy témakört érintenek, a szomszédban zajló háborút, Európa jövőjét, a gazdasági és környezeti válságot, valamint a nemzetpolitikát - ismertette.



Tájékoztatása szerint a fő programoknak, beszélgetéseknek a Lőrincz Csabáról elnevezett sátor, a nemzetpolitikai témáknak a Bethlen Gábor Alapítvánnyal partnerségben kialakított Bethlen Gábor-sátor, a külpolitikai rendezvényeknek a Bánffy Miklós-sátor ad helyet, és együttműködnek a Hagyományok Házával is.



Az idei rendezvény nagyszínpadán, a Petőfi színpadon fellép a Transylvanium, Nagy Feró és a Beatrice, a Tankcsapda, a Margaret Island, Kowalsky meg a Vega, az Aurevoir., a Bagossy Brothers Company, a 4S Street, a Blahalouisiana, Szabó Balázs Bandája és a Honeybeast is.

