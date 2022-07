Sok helyen több mint 10 fokkal mérséklődött a hőség

2022. július 5. 17:55

Magyarország sok régiójában több mint 10 fokkal mérséklődött keddre a hőség.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat délután a Facebook-oldalán azt írta: a hidegfront hatására fokozatosan visszaszorul a hőség.

A kora délutáni adatokról közzétett térképük alapján az ország nyugati felének nagy részén 10 Celsius-fok körüli a 24 órás hőmérsékletváltozás. Az ország középső területein valahol 16 fokkal alacsonyabb hőmérsékletet mértek, mint egy nappal korábban.

Keleten 13 órakor még csak néhány fokkal volt alacsonyabb a hőmérséklet, mint egy nappal korábban. A keleti határnál néhol 1-2 fokkal még melegebb is volt, mint hétfőn kora délután.

A meteorológiai szolgálat kitért arra is, hogy már a keleti megyékben is "berobbant a légkör". Emiatt több megyében másodfokú riasztások vannak érvényben. Az eddigi legerősebb széllökést Hajdú-Bihar megyében, Tiszacsegén regisztrálták, ott már 92 kilométer/órás széllökést is mértek.

A jelenlegi előrejelzés szerint a következő napokban jellemzően 30 fok alatt alakulnak a maximumok.

MTI