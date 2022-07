Hidvéghi Balázs: Tagjelölti státuszt kell adni Bosznia-Hercegovinának

Európai uniós tagjelölti státusz megadását sürgette Bosznia-Hercegovinának Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője kedden az EP ülésén.

A képviselő felszólalásában - amelyről a Facebook-oldalán videofelvételt tett közzé - felhívta a figyelmet arra, hogy a Balkán európai integrációja elhalasztott lehetőségek története. Ezzel összefüggésben felidézte a kilencvenes évek délszláv háborúját, amikor az Egyesült Államok teremtett békét, mert Európa nem tudta megtenni ezt.



"Úgy tűnik, az EU még mindig nem tanult ebből a leckéből. Ahelyett, hogy felgyorsítaná a csatlakozási folyamatot Brüsszel folyamatosan csak kioktatja ezeket az országokat (...). Az EU-nak stabilizálnia kellene a régiót és békét teremtenie benne. Az uniós tagság valós lehetősége ezt is meg tudná tenni" - fogalmazott Hidvéghi Balázs.



A képviselő megjegyezte, hogy a szankciók belengetése megválasztott vezetők ellen nem vezet sehová, a politikai fenyegetések pedig bizalmatlanságot keltenek és kontraproduktívak.



Kiemelte, hogy Bosznia-Hercegovina pontosan a balkáni migrációs útvonalon fekszik. "Ezért az uniós integrációja a határvédelem megerősítésével hozzájárulna a stabilitáshoz a helyi lakosság és egész Európa számára is. Nem vesztegethetünk el több lehetőséget! Az EU-nak most azonnal tagjelölti státuszt kell adnia Bosznia-Hercegovinának" - követelte Hidvéghi Balázs.

MTI