A Momentum Fekete-Győr leváltásáról: Tanulási fázisban vagyunk

2022. július 6. 21:05

A párt szerint a döntés hátterében nem személyi vagy belső politikai okok, hanem hatékonysági és munkaszervezési megfontolások állnak.

Gelencsér Ferenc pártelnök váltja Fekete-Győr Andrást a Momentum-frakció élén – közölte az ellenzéki párt szerdán az MTI-vel.

A Momentum közleményében azt írta: a Momentum elnöksége a parlamenti frakcióval egyeztetve úgy döntött, hogy „a párt ideális működése és hatékony munkaszervezése érdekében tavaszi ülésszakot követően személyi cserét eszközöl a frakció élén.”

Ahhoz, hogy a parlamenti frakció és a párt vezetése az eddigieknél szorosabban összekapcsolódjon, a Momentum-frakció vezetőjévé Gelencsér Ferencet, a Momentum elnökét nevezik ki – tették hozzá. A közlemény szerint Fekete-Győr András a Momentum alapítójaként és országgyűlési képviselőjeként, „ahogy eddig is, úgy a továbbiakban is a párt meghatározó politikusa marad, továbbra is a párt élvonalából fogja a Momentum közösségét erősíteni.”

Gelencsér Ferenc, a Momentum május 29-én megválasztott elnöke a párt tisztújítása után úgy fogalmazott, az a kérdés, mely szerint célszerűbb lenne egy személynek betölteni a pártelnöki és a frakcióvezetői pozíciót is, nincs napirenden, ugyanis a párt elnökeként neki rengeteg dolga lesz.

A döntés hátterében nem személyi vagy belső politikai okok állnak

Azóta felmerült kérdésként, hogy a Momentum álláspontja miért változott az ügy kapcsán, amire a párt azt a választ adta, hogy a döntés hátterében nem személyi vagy belső politikai okok, hanem hatékonysági és munkaszervezési megfontolások állnak.

„Közösségünk fejlődése érdekében elengedhetetlen, hogy a párt és a frakció szorosan együtt dolgozzon a közös célok elérése érdekében. El kell ismernünk, hogy tanulási fázisban vagyunk, ahol mind a korábbi, mind az új elnökségnek, mind pedig a frakció tagjainak ki kell ismernie, hogy mi a frakció és a párt működtetésének és a munka összehangolásának legmegfelelőbb módja” – olvasható a párt közleményében.

Hozzátették: az alakuló ülés és a tisztújítás óta eltelt hetek megmutatták számukra, hogy a párt irányítása és a hatékony munkaszervezés érdekében „az a célravezető, ha a parlamenti frakció és a párt vezetése az eddigieknél szorosabban összekapcsolódik.”

„Nagyon sok példa van arra, hogy egy személy tölti be a pártelnöki és a frakcióvezetői pozíciót. Gelencsér Ferenc számára nem ismeretlen terület a frakció irányítása, frakcióvezető-helyettesként eddig is részt vett ebben a munkában. A változás nem jelenti azt, hogy ezentúl minden feladatot egy személyben kell Gelencsér Ferencnek elvégeznie: elnökként a Momentum hat elnökségi tagja, frakcióvezetőként pedig a frakcióvezető-helyettesek és a frakcióigazgató segíti a munkáját” – közölte az ellenzéki párt. Azt leszögezték, hogy Kövér László házelnök parlamenti bejelentésének a döntéshez semmi köze. Fekete-Győr András ügyét jelenleg a mentelmi bizottság vizsgálja, melynek eredménye őszre várható. Az ellenzéki politikust hivatalos személy elleni erőszakkal vádolják, egy 2018-as, Kossuth téri tüntetésen egy lila füstszóró eszközt – saját állítása szerint – „ejtett” két rendőrsorfal közé – írta az Index.

hirado.hu