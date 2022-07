Karácsony a kormány fejlesztéseivel dicsekszik

Karácsony Gergely érdemi eredmények felmutatása nélkül kénytelen a kormány tollaival ékeskedni, miközben zuglói polgármestersége még kísérti, részlegesen maga is beismerte felelősségét a XIV. kerületi parkolási botrányban.

Tegnap az is kiderült, hogy Karácsony Gergely Zugló polgármestereként sem volt a helyzet magaslatán. A főpolgármestert ugyanis meghallgatta a Fővárosi Közgyűlés bizottsága a kerület botrányos parkolási ügyében, ahol is Karácsony elmondta: bár a 2016-ban megkötött szerződések közül az automaták beszerzése is „felvetett bizonyos kérdéseket”, mégsem az, hanem a parkolás üzemeltetése volt, ami „kevésbé volt összhangban a közérdekkel”. A főpolgármester kiemelte, legnagyobb vitái a képviselő-testülettel voltak, az automaták beszerzése kapcsán pedig elmondta, a bírálóbizottság az olcsóbb ajánlat kizárására tett javaslatot, ő azon a szavazáson tartózkodott. Az elfogadott ajánlat 291 millió forinttal volt drágább.

Arról, hogy akkori zuglói polgármesterként miért nem vétózott, Karácsony úgy vélekedett: azért nem tette, mert lett volna jogorvoslati lehetőség, és egészen az utolsó pillanatig úgy tűnt, hogy a kizárt ajánlattevő élni is fog ezzel a lehetőséggel.

Az elmondottak alapján tehát kijelenthető, hogy Karácsony már Zugló polgármestereként sem tudott koalíciós partnereivel dűlőre jutni, így születhetett a közérdekkel köszönőviszonyban sem lévő parkolási rendszer a XIV. kerületben, és így maradhatott el a Fővárosi Közgyűlés ülése is nemrég a Momentum és a DK csörtéje miatt.

A főpolgármester azonban nem csupán Zuglót, Budapestet is ugródeszkának tekintette, így az elmúlt két és fél évben az országos politikával volt elfoglalva, és a baloldali előválasztás, valamint a kormánnyal szembeni hadakozás közben mintha megfeledkezett volna a város vezetéséről. Ezért szinte minden alkalmat megragad, hogy jobb színben tűnjön fel. Így tett most éppen Őrsi Gergely II. kerületi polgármester társaságában, amikor is kedden közösen átadták az Egészséges Budapest Program keretében felújított Lotz Károly utcai rendelőt.

Karácsony a közösségi oldalán megosztott bejegyzésben kiemelte, ők már 2019-ben is úgy gondolták, hogy a város vezetőiként felelősséggel tartoznak a fővárosiak egészségéért, ezért megállapodtak a kormánnyal a rendelőintézetek megújítása érdekében. Ezzel azonban csak az a probléma, amint azt a Fidesz budapesti frakciója is kifejtette, hogy ez a program nem Karácsony kezdeményezése. A kormánypártok fővárosi frakciója reagálásában kiemelte: a felújításra szükséges forrásokat a kormány biztosította, az Egészséges Budapest Program pedig már 2017-ben elindult Tarlós István idején.Az, hogy Karácsony és a baloldali városvezetés érdemi saját projektet nem tud felmutatni, különösen érdekes annak fényében, hogy a Tarlós vezette főváros kétszázmilliárd forintot és előkészített fejlesztéseket hagyott maga után.

Ennek legékesebb példája a Blaha Lujza tér felújítása, ami késve, megdrágulva, de csökkent műszaki tartalommal indulhatott csak el. A jelenleg is súlykorlátozás alatt álló Népligeti felüljáró felújítására már nincsen forrás, és nem is lehet tudni, mikor lesz. Eközben a fővárosban hagyott milliárdok elpárologtak, olyannyira, hogy a rekordösszegű iparűzésiadó-bevétel ellenére a főváros baloldali vezetése a legutóbbi közgyűlésen egy 32 milliárd forintos hitel felvételét szavazta meg, a hitel felvételéhez azonban a kormánynak is hozzá kell járulnia. Ennek kapcsán Wintermantel Zsolt, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője kiemelte: a budapestieknek rendkívül rossz emlékei vannak a hitelfelvétellel kapcsolatban a Demszky-korszakból.