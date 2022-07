MSZP: a kormány a felelős a gazdasági válságért

2022. július 7. 16:50

Az Országgyűlés költségvetési bizottságának szocialista elnöke szerint a kormány az oka a gazdasági és megélhetési válságnak, valamint a gyenge forintnak.

Vajda Zoltán az MSZP Facebook-oldalán csütörtökön közvetített online sajtótájékoztatóján - reagálva a Kormányinfón elhangzottakra - arról beszélt, hogy szerinte milyen intézkedésekre van szükség a magyar gazdaságpolitika iránti bizalom helyreállításához, a piac megnyugtatásához és a forintárfolyam zuhanásának megállításához.

Be kell fejezni az Európai Unió elleni "háborút", be kell vezetni egy átfogó antikorrupciós csomagot, és csatlakozni kell az uniós ügyészséghez - közölte.

Be kell vezetni a globális minimumadót is, mindent meg kell tenni azért, hogy végre Magyarországon is bevezessék az eurót, a "propagandakiadások" helyett növelni kellene a jóléti kiadásokat, valamint újra kellene számolni a jövő évi költségvetést - ismertette javaslatait az ellenzéki politikus.

Vajda Zoltán felszólította a kormányt, hogy hagyja abba a magyarok "kifosztását", az infláció és a gyenge forint árát ne a magyarokkal fizettesse meg.

MTI