Egy német család havi keresetébe kerülhetnek a gázáremelések

2022. július 7. 17:40

Robert Habeck továbbra is állítja, Németország gázellátása az Oroszországból érkező gáz nélkül is biztosítva lesz, ugyanakkor a várható áremelkedések miatt már aggodalmát fejezte ki. Véleménye szerint az ősszel és a télen akár négy számjeggyel is emelkedhet a családok rezsije, a zöld politikus alternatívaként a megtakarítást és a széntüzelésű erőművek visszaállítását tartja életképesnek.

Robert Habeck német gazdasági miniszter továbbra is igyekszik megnyugtatni a lakosságot, az ország gázellátása a közeljövőben várhatóan megszűnő Oroszországi szállítások ellenére is biztosítva lesz, írja a Kronen Zeitung német hírportál. A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, az energiaellátás zavartalan működéséért cserébe súlyos árat kell fizetnie a lakosságnak, a várható drasztikus áremelések akár egy német család egyhavi jövedelemét is elérhetik. Robert Habeck szerda este a német közszolgálati televízióban beszélt arról, az őszre és a télre tervezett áremelések „háztartásonként a négy számjegyű tartományba esnének. Ez pedig egy család havi bevétele is lehet.” A zöld politikus a kieső orosz gázszállítmányok helyett továbbra is életképes alternatívaként számol a megtakarítással, terveik szerint a jövőben kevesebb gázt kell villamosenergia-termelésre fordítani, helyette ismét a széntüzelésű erőműveket állítanák nagyobb arányban használatba. A Bundestag várhatóan csütörtök késő este szavaz a vonatkozó törvénymódosításokról. Robert Habeck Oroszország gázszállítások leállításáról szóló döntését „gazdasági támadásnak” minősítette, hozzátéve, „nem vagyunk passzívak”, ugyanakkor elismerte, „ a helyzet súlyos”. Ausztriával ellentétben, ahol a háromlépcsős gázvészhelyzeti terv korai figyelmeztetési szintje továbbra is érvényes, Berlin két hete már riasztási fokozatot hirdetett ki.

hirado.hu