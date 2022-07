Ibolya Tibor lett a legfőbb ügyész új büntetőjogi helyettese

2022. július 8. 09:42

Ibolya Tibort, a Fővárosi Főügyészség volt vezetőjét nevezte ki Novák Katalin köztársasági elnök a legfőbb ügyész büntetőjogi helyettesévé - közölte a Legfőbb Ügyészség pénteken az MTI-vel.

Azt írták: Polt Péter legfőbb ügyész javaslatára Novák Katalin köztársasági elnök július 8-ai hatállyal, határozatlan időre kinevezte Ibolya Tibort a legfőbb ügyész büntetőjogi helyettesévé. Belovics Ervin eddigi büntetőjogi legfőbbügyész-helyettes pedig főtitkárként dolgozik tovább.



Hozzátették: Ibolya Tibor 1994 óta tagja az ügyészségnek, végigjárta az ügyészségi ranglétrát a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészségnél töltött fogalmazói évektől a fővárosi főügyészi pozícióig. Az utóbbi tisztséget 2012-től töltötte be.



Belovics Ervin huszonkét éven át volt a legfőbb ügyész büntetőjogi helyettese, "65. életévének betöltése miatt most át kell adnia a stafétabotot" - írták. Belovics Ervin péntektől főtitkárként dolgozik tovább.



A közlemény szerint Polt Péter legfőbb ügyész kibővített vezetői értekezleten ismertette a köztársasági elnök döntését, méltatta Belovics Ervin leköszönő és Ibolya Tibor új büntetőjogi legfőbbügyész-helyettes munkáját.



Közölték azt is, hogy a legfőbb ügyész Szalóki Zoltán eddigi Heves megyei főügyészt bízta meg a Fővárosi Főügyészség vezetésével.

MTI