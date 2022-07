Zelenszkij a győzelemről beszélt a szlovén parlamentben: videóüzenetben

2022. július 8. 13:28

Az energiaválság Oroszország Ukrajna elpusztítására tett kísérlete - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán államfő pénteken a szlovén parlamentben, hozzátéve, hogy Kijev villamosenergia-exporttal próbálja mérsékelni az európai gázhiányt.

"Oroszországnak az Európai Unió is célpontja, de a szervezet meg tudja védeni magát" - mondta az ukrán elnök videón közvetített beszédében.



A szlovén törvényhozásban - az Ukrajna támogatására rendezett eseményen - először Urska Klakocar Zupancic házelnök szólalt fel, aki elmondta: nagy megtiszteltetés számára, hogy személyesen is üdvözölheti Zelenszkijt.



"A háború kezdete óta Szlovénia azon országok oldalán áll, amelyek a leghatározottabban elítélték a független és szuverén Ukrajna elleni (orosz) támadást" - mutatott rá a házelnök.



Zelenszkij jelezte: a megtiszteltetés kölcsönös, és egyben köszönetet mondott minden európai országnak, amely támogatja Ukrajnát azon erőfeszítéseiben, hogy felszabadítsa az országot az orosz megszállás alól. "Köszönöm a szlovén nemzetnek, köszönöm nagy és bátor szíveteket" - fogalmazott.



Moszkva továbbra is azon dolgozik, hogy megakadályozza Ukrajna előrehaladását - mondta az ukrán elnök, de hozzátette: "Oroszországnak fogy az üzemanyaga ahhoz, hogy továbbra is ezen az úton haladjon".



Megismételte korábbi kijelentését, miszerint Ukrajna a Nemzetközi Büntetőbíróság vizsgálatát követeli az országban elkövetett háborús bűnök miatt, és elvárja, hogy felelősségre vonják a tetteseket.



Az ukrán elnök emellett köszönetet mondott Szlovéniának, amiért a legutóbbi EU-csúcson támogatta Ukrajna uniós csatlakozási szándékát.



"Senki nem tudja megmondani, meddig fog tartani az integráció, de Ukrajna álma, hogy a blokk teljes jogú tagjává váljon - hangsúlyozta, hozzátéve: fontos, hogy az ország megőrizze területi integritását.



Zelenszkij arra kérte a szlovén vállalatokat, hogy csatlakozzanak Ukrajna helyreállítási tervéhez.



Mint mondta, bízik benne, hogy Ukrajna újra szabad lesz, ez az EU érdeke is. "Együtt győzni fogunk, dicsőség Ukrajnának" - zárta beszédét az ukrán elnök

MTI