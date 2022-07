Zelenszkij olvas Putyin gondolataiban

2022. július 8. 15:58

Oroszország állandóan változtatja üzeneteit Ukrajnában indított háborújának terveiről, de Vlagyimir Putyin elnök nem tett le arról a szándékáról, hogy elfoglalja az egész országot - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a CNN amerikai hírtelevíziónak adott interjújában, amelyből az Ukrajinszka Pravda hírportál idézett pénteken.

"Folyamatosan szállták meg államunkat: először politikailag, aztán a Krím félszigeten, majd a Donyec-medencében, utána egy teljes körű invázióban. Ez alapján Oroszország tervei között egyaránt szerepel a politikai vezetés megváltoztatása és egész Ukrajna megszállása. Teljesen biztosak vagyunk benne" - fogalmazott az államfő.



Kijelentette, hogy azért sem hisz Moszkvának, mert állandóan változtatja a retorikáját. "Először azt mondták, hogy nincsenek a Krímben, aztán elismerték. Majd azt mondták, hogy nincsenek keleten, aztán elismerték. Azt is mondták, hogy csak gyakorlatokat tartanak Ukrajna határai közelében, és nem lesz invázió, de ez is másképp volt. Ezért nem hisszük, hogy a tervük csak Luhanszk vagy Donyeck régiókra terjed ki. Terveiket és térképeiket megtaláltuk lezuhant pilótáiknál és elfogott katonáiknál. Voltak foglyok, akik elmondták, azt a parancsot kapták, hogy 2-3 napon belül foglalják el Kijevet" - fejtette ki az elnök.



Szavai szerint Oroszországnak a Donyec-medencében több a tüzérségi fegyvere, több rakéta-sorozatvetője van, mint az ukrán hadseregnek. Több katonát is veszítenek, de Oroszországnak nem számít sem a technikai, sem az emberáldozat - hangsúlyozta. Rámutatott: Ukrajna éppen azért kér még több fegyvert partnereitől, hogy ellenállhasson ellenségének.



Délen az elnök szerint "kicsit könnyebb", mert az ukrán fegyveres erők ellenőrzésük alatt tartják a helyzetet, sőt esetenként ellentámadást is végrehajtanak. Harkiv megye a keleti országrészben szintén majdnem teljesen felszabadult, bár az oroszok egyelőre ott hagyták csapataikat - mondta.



Zelenszkij szerint ha néhány körülmény megfelelően alakul, akkor a háború még az év vége előtt véget érhet. "Ha erősek vagyunk, (...) eljuthatunk arra a pontra, ahol Oroszországnak le kell ülnie a tárgyalóasztalhoz" - fejtette ki. Fontosnak nevezte azt is, hogy Moszkva lássa: a világ országai együtt állnak ki Ukrajna mellett.



Szerhij Bratcsuk, az Odessza megyei kormányzói hivatal szóvivője pénteken arról számolt be, hogy az ukrán erők megsemmisítettek egy orosz lőszerraktárt a szomszédos herszoni régióban, a megszállt Nova Kahovka településen. Az előzetes információk szerint 44 orosz katona vesztette életét, továbbá a lőszereken kívül megsemmisült egy légvédelmi rendszer is.



Az ukrán határőrszolgálat a Telegram üzenetküldő alkalmazáson arról adott hírt, hogy az orosz csapatok folytatják Szumi és Csernyihiv megyék államhatár menti területeinek ágyúzását. A lövedékek infrastrukturális létesítmények mellett legelőkön csapódtak be, és veszteségeket okoztak az állatállományban.

MTI