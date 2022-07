Buzánszky Jenő Labdarúgó Kupa - van jövője a kárpátaljai magyarságnak

2022. július 8. 21:43

Az általános iskolások kategóriájában Nagyberegé (Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola) lett a kupa.

Kép: Kovács Erzsébet

Immáron tizedik alkalommal került sor a Buzánszky Jenő Labdarúgó Kupa megrendezésre. Az eseménynek – melynek megvalósulását a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság, a Bethlen Gábor Alap és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos támogatta – a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola sportcentruma adott otthont, illetve a Beregszászi Kossuth Lajos Líceum tornatermében is zajlottak mérkőzések.

A torna névadója, Buzánszky Jenő kimagasló magyar futballista volt: 49-szeres magyar válogatott labdarúgó, a Nemzet Sportolója, a legendás Aranycsapat egykori hátvédje, olimpiai bajnok, akinek munkásságát példaként szeretnénk a kárpátaljai magyar fiatal sporttehetségek elé állítani, emellett szeretnénk a labdarúgást népszerűsíteni, felkutatni és támogatni vidékünk fiatal focista tehetségeit, illetve további sportkapcsolatokat építeni, fogalmazott megnyitó beszédében Váradi Natália. A „GENIUS” JA igazgatója felidézte, hogy a focitornára – melynek kezdeményezője Kulin Zoltán volt, első alkalommal az Ungvári Tehetségpontban került sor, melyen maga Buzánszky Jenő is jelen volt. A kezdeményezés kétségkívül sikeresnek bizonyult, ezt támasztja alá, hogy az elmúlt tíz évben több mint ezer fiatal vett részt a „GENIUS” JA által szervezett Buzánszky Labdarúgó Kupa eseményein. Váradi Natália abbéli örömének adott hangot, hogy a mostani háborús helyzet ellenére megrendezhették a tornát, melyre 11 csapat érkezett, összesen 122 játékossal. Az igazgató kiemelte: a tehetség és a jól irányzott szorgalom olyan eredmény, amely a világot szolgálja és erre a szolgálatra most különösen nagy szükség van.

A futballtornára érkező fiatalokat köszöntve Sin József, a KMKSZ Beregszászi Járási Középszintű Szervezetének elnöke örömmel állapított meg, hogy a magyar kormány támogatása 2010 óta töretlen, s ezt a sport terén is érzékelni lehet. Buzánszky Jenőről szólva kiemelte céltudatosságát. A sportember mindenkor teljes erőbedobással, a győzelemre összpontosítva vett részt a tornákon és mérkőzéseken, ezzel példát mutat a mai fiatal nemzedéknek is, mondta. Sin József abbéli reményének is hangot adott, hogy „mihamarabb eljön a béke, s minden fiatal visszaléphet a zöld gyepre, ahol jól fogják magukat érezni a mi örömünkre is”.

Ifj. Buzánszky Jenő, a rendezvény névadójának fia, a sportrendezvény védnöke levélben üdvözölte a résztvevőket és köszönetét fejezte ki a „GENIUS” JA-nak, valamint a Rákóczi Főiskolának, hogy „ezzel a mai nappal is Buzánszky Jenő sportolói és emberi, közéleti értékeinek állít emléket, hogy ezek soha ne merüljenek feledésbe és azok eljussanak a következő generációkhoz is, példát mutatva nekik akaratból, kitartásból és hazaszeretetből, hiszen mi mind egy vérből valók vagyunk. Egy évvel ezelőtt annak örültünk, hogy végre kiléphetünk az online térből és megkötések, félelem nélkül találkozhatunk és sportolhatunk. Sajnos az élet most más, új kihívást gördített elénk. Én ezúton kívánok mindenkinek sérülésmentes, jó játékot és remélem, hogy jövő ilyenkor újra együtt drukkolhatunk itt Kárpátalján!”

Nagy szeretettel köszöntötte az ifjú kárpátaljai sporttehetségeket Magyar Zoltán, a Magyar Országgyűlés labdarúgó-válogatottjának szövetségi kapitánya, korábban a Ferencvárosi TC, valamint a magyar olimpiai és nemzeti válogatott igazgatója. Aki felidézte, hogy először 32 évvel ezelőtt járt Kárpátalján, amikor Beregszászban játszott a Fradi a helyi csapattal. Arra is visszaemlékezett, hogy 2001-ben Buzánszky Jenő vele járt először Kárpátalján Grosics Gyula kapuslegenda társaságában. Akkor volt százéves a beregszászi labdarúgás, annak ürügyén jöttek el. Az eseményen jelen volt Kalocsay Géza is, a város legendás szülöttje. Magyar Zoltán abbéli örömének adott hangot, hogy Buzánszky Jenő hozzájárult ahhoz, hogy a nevét viselje ez az általános és középiskolás torna. Az, hogy a gyerekek eljöttek, játszottak és jól érezték magukat, mutatja, hogy a kárpátaljai magyarság valóban élni akar, zárta gondolatait a sportszakember.

Kulcsár Zsolt, a Debreceni Egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézetének oktatója, az immáron húszéves Buzánszky Jenő Labdarúgó Egyetemi Kupa alapító ötletgazdája az emléktorna kapcsán elmondta: „Az a cél, hogy mindenki építse a saját szülőföldjén az életét, viszont egymással szinergiában, egymást erősítve a nemzet szintjén. Úgy gondolom, hogy a magyar megmaradásnak és a gyarapodásnak ez az egyik legfontosabb záloga”.

Vizauer Árpád, a torna vezetője értékelésében elmondta, hogy sok izgalmas meccset láthattunk, nagyon sok tehetséges játékost. A most a dobogóról lemaradtaknak azt tanácsolta, a továbbiakban még keményebben dolgozzanak, és akkor a siker nem marad el.

Nagyberegi intézmény ősi magyar címere – nbrl.com.ua

Lássuk hát, milyen eredmény született.

Az általános iskolások kategóriájában Nagyberegé (Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola) lett a kupa, a második helyezett az Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Magyar Tannyelvű Középiskola, a harmadik pedig a Jánosi Líceum csapata lett. Ebben a korcsoportban Poszpelov Dávid bizonyult a legjobb játékosnak, a legjobb kapusnak Lukács Milán, a legjobb góllövőnek pedig Tóth Patrik. A középiskolások korcsoportjában a Beregszászi Kossuth Lajos Líceum győzedelmeskedett. A második helyen a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziuma Győztesek csapata végzett, a harmadik pedig a Nagybereg FC (Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola) csapata lett. Henkel Márkot nevezték meg a legjobb góllövőnek (az ő különdíja, amit Sin József adott át: a KMKSZ támogatásával részt vehet a Kárpát-medencei magyar csapatok tornáján), a legjobb kapusnak Horváth Erik, a legjobb játékosnak Pista Ádám bizonyult.

A győztesek boldogan és megelégedetten vették át a megérdemelt érmeket, okleveleket, labdákat és kupákat, melyeket ezúttal is a NIKÉ Sportegyesület biztosított.

Kovács Erzsébet

karpatinfo.net