Hárman jelezték indulásukat a brit Konzervatív Párt vezetői tisztségéért

2022. július 8. 23:16

Péntek estig hárman jelezték hivatalosan, hogy indulnak a kormányzó brit Konzervatív Párt vezetői tisztségéért kezdődő versengésben.

A párt eddigi vezetője, Boris Johnson előző nap jelentette be távozását, miután az elmúlt hónapok sorozatos belpolitikai botrányai miatt saját kormányának és pártjának magas beosztású képviselői is folyamatosan követelték lemondását.



Távozásával megszűnik Johnson miniszterelnöki tisztsége is, de a kormányfő bejelentette, hogy utódja megválasztásáig ellátja hivatali feladatait.



Pénteken bejelentette indulási szándékát a Konzervatív Párt vezetőjének tisztségéért Rishi Sunak volt pénzügyminiszter.



Sunak - Sajid Javid volt egészségügyi miniszterrel együtt - a héten lemondott miniszteri tisztségéről. A két miniszter távozása indította el azt a szinte példátlan lemondási hullámot a brit kormányon belül, amely végül Boris Johnsont is távozásának bejelentésére kényszerítette.



A 42 éves Sunak nemrég még favoritnak számított a Konzervatív Párt következő vezetőjének személyéről folyó találgatásokban, de ugyanazok a botrányok, amelyek Johnson népszerűségét kikezdték, az ő támogatottságát is megtépázták.



A londoni rendőrség - Johnsonhoz hasonlóan - őt is megbírságolta a koronavírus-járvány megfékezésére elrendelt korlátozások megsértése miatt.



Mindemellett az utóbbi hetekben olyan sajtóértesülések is megjelentek, amelyek szerint Sunak indiai állampolgárságú felesége, aki jómódú részvénybefektető, egy jogi lehetőséget kihasználva az elmúlt években nem fizetett Nagy-Britanniában jövedelemadót külföldi befektetéseinek hozadéka után.

Sunak és felesége – bbc



Pénteken bejelentette indulási szándékát Suella Braverman, a brit kormány jogi főtanácsadója és Tom Tugendhat, a londoni alsóház külügyi bizottságának elnöke, a Konzervatív Párt egyik legbefolyásosabb képviselője is.

Braverman – newprocessfromhome.com



Általános várakozások szerint korántsem ez lesz a teljes mezőny.

Tugendhat – scotsman.com

Politikai elemzők biztosra veszik, hogy mások mellett Jeremy Hunt volt külügyminiszter, Ben Wallace jelenlegi védelmi miniszter és Sajid Javid volt egészségügyi miniszter is indul az utódválasztási versengésben.

Hunt – wired.co.uk



A friss felmérések szerint indulása esetén Wallace lenne a legesélyesebb és legnépszerűbb az utódjelöltek közül.

Wallace – mirror.co.uk



Az indulni szándékozóknak a jelenlegi szabályozás alapján legalább nyolc alsóházi konzervatív képviselőtárs támogatását kell megszerezniük ahhoz, hogy benevezhessenek a vezetőválasztási versengésbe.

Javid – bbc



A mezőny kialakulása után a frakció szavazássorozatot kezd. Az első szavazási körben a továbblépéshez meg kell szerezni a jelenleg 359 fős konzervatív alsóházi pártcsoport szavazatainak legalább az öt százalékát, a második fordulóban a bennmaradási küszöb 10 százalékra emelkedik.



Ha az első két fordulóban mindegyik induló átlépi a minimálisan megkövetelt szavazatarányt, akkor a legkevesebb frakcióvoksot szerző jelölt esik ki a versenyből.



A talpon maradó utolsó két jelölt közül - ha egyikük sem lép vissza a másik javára - a Konzervatív Párt 160 ezer regisztrált tagja választhatja ki postai szavazással a párt új vezetőjét, aki az Egyesült Királyság következő miniszterelnöke is lesz.



MTI