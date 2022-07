Nem érkezik gáz Németországba az Északi Áramlat-1 vezetéken

2022. július 11. 10:48

A Gazprom közleménye szerint éves karbantartást végeznek az Északi Áramlat-1 vezetéken, ami miatt napokra leáll az orosz gázexport Németország felé. A németek ugyanakkor arra számítanak, hogy a gáz szállítása végleg megszűnik feléjük. Hétfőn megkezdődött a Németországot orosz gázzal ellátó Északi Áramlat-1 gázvezeték tervszerű leállítása az éves karbantartási munkálatok miatt. A vezeték üzemeltetője, a Nord Stream AG szóvivője a német dpa hírügynökségnek elmondta, hogy reggel 6 órakor kezdték meg a gázszállítás fokozatos csökkentését, a teljes leállítás pedig több órát vesz igénybe. Mint kiderült, a munkálatok július 21-ig tartanak, ami azt jelenti, hogy ez alatt a tíz nap alatt nem érkezik majd gáz a vezetéken keresztül Németországba.

A németek azonban amiatt aggódnak, hogy nem csak tíz napig kell majd nélkülözniük az orosz gázt. Robert Habeck szövetségi gazdasági miniszter attól tart, hogy Oroszország a karbantartás elvégzése után sem fogja megnyitni a gázcsapot. A Gazprom orosz állami vállalat ráadásul már júniusban visszafogta a szállítás mennyiségét, technikai problémákra hivatkozva. A tartós leállás így télen akár gázhiányhoz is vezethet Németországban. Erre pedig fokozatosan készítik fel a német lakosságot is. A keleti országrészben található Dippoldiswalde városában már takarékossági okokból korlátozzák a melegvizet: a lakók csak reggel 4 és 8 óra között, 11 és 13 óra között, valamint 5 óra és este 9 óra között juthatnak meleg vízhez, a többi idősávban csak langyos víz folyik a csapokból.

Ezen felül a társasházat fenntartó szervezet bejelentette, hogy szeptemberig kikapcsolják a fűtést is. Elmondásuk szerint erre a spórolás miatt van szükség, mivel a villamos energia és a gáz ára várhatóan tovább fog emelkedni. A német ipari és kereskedelmi kamarák szövetsége (DIHK) is súlyos gazdasági következményekre figyelmeztet az országban arra az esetre, ha teljesen leállna az orosz gázexport. A szövetség elnöke, Peter Adrian szerint néhány hónapon belül összeomolhat Németország gázellátása, és ő is arra figyelmeztetett, hogy azzal számolnak, a karbantartás elvégezte után sem fog gáz érkezni az Északi Áramlat-1 vezetéken. Mindeközben Franciaországban is pesszimista jövőképet festenek Európa gázellátásáról.

Bruno Le Maire francia pénzügyminiszter szerint Európának fel kell készülnie arra, hogy az oroszok teljesen leállítják az ide irányuló gázszállításokat. Mindezt a miniszter annak tudja be, hogy Moszkva így reagál arra, hogy az EU támogatja Ukrajnát és az Oroszország elleni szankciókat. Le Maire szerint Franciaországnak nagyon óvatosnak kell lennie az energiafogyasztásában.

Magyar Hírlap