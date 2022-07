Bánki Erik: Egész Európát hátrányba hozná a globális minimumadó

2022. július 11. 14:16

Az Országgyűlés visszautasítja az Európai Parlament (EP) „július 6-ai állásfoglalásában foglalt politikai nyomásgyakorlást”, és felszólítja a kormányt, hogy az Európai Unió intézményeiben Magyarország gazdasági érdekeit minden jogszerű eszközzel képviselje - tartalmazza a Magyarország gazdasági érdekeinek védelmével ellentétes politikai nyomásgyakorlás elutasításáról szóló politikai nyilatkozat, amelyet a parlament gazdasági bizottsága ma délelőtt tárgyalt meg.

A határozati javaslat öt pontból áll és az Európai Parlament július 6-án elfogadott, a globális minimumadóval kapcsolatos állásfoglalásával megy szembe, amelyben az EP felszólította Magyarországot arra, hogy haladéktalanul vessen véget a globális adóügyi megállapodás Európai Tanácsban való blokkolásának – írja az atv.hu. A 27 uniós tagország közül csak a magyar kormány nem járult hozzá a globális minimumadó bevezetéséhez, az intézkedés nyomán ugyanis 15 százalékos lenne a nagy cégek társasági adója, míg az Magyarországon 9 százalékos.

Bánki Erik, a gazdasági bizottság fideszes elnöke az előterjesztésről azt mondta, hogy az EP döntése Magyarországra nézve káros, ugyanis az ország érdekei azt kívánják, hogy a saját gazdasági szempontjait képviselje. „Ez a javaslat nem az intézkedés támadása, hanem a nemzeti érdek védelmének a lehetősége. Magyarországon nem engedhetjük meg azt, hogy európai tekintetben is versenyhátrányt jelentő intézkedést vezessenek be” – fogalmazott. Kiemelte továbbá, hogy azzal is nyomást akarnak gyakorolni Magyarországra, hogy a helyreállítási alap pénzei is csak akkor kaphatnak zöld jelzést, ha a minimumadót támogatja a magyar kormány. Azonban a politikus szavai szerint a globális minimumadó jelentős terhet róna a magyar vállalkozásokra. „Egész Európát hátrányba hozná” – tette hozzá Bánki Erik.

