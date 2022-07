Szijjártó: Magyarország nem tárgyal a gázembargóról

2022. július 11. 15:56

Magyarország kormánya még csak tárgyalni sem hajlandó a gázembargó kérdéséről – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn az Országházban. A tárcavezető Simicskó István (KDNP) napirend előtti felszólalására válaszolva kifejtette: az Európai Unió és az egész európai kontinens olyan kihívásokkal néz szembe egy időben, amelyek közül „egy is bőven sok lenne”.

Az Ukrajnában zajló háború rendkívül komoly biztonsági fenyegetést jelent Európa számára, és emellett „itt van az energiabiztonságunkat és a gazdasági biztonságunkat érintő kihívás” – magyarázta. Hozzátette: ezeket a kihívásokat kezelni az Európai Uniónak egyelőre nem sikerült. Úgy látja, az eddigi válaszok nem segítették a háborús konfliktus terelését a megoldás irányába, ráadásul Európa versenyképessége jelentős mértékben romlott az elmúlt időszakban.

Emlékeztetett: a tavalyi év végén merült fel először az a kérdés, hogy lesz-e elég energiahordozó, és ez volt az első olyan alkalom, amikor nem az ár volt már elsősorban a kérdés, hanem az, hogy lesz-e elég energiahordozó. „Most sajnos szintén egy hasonlóan nehéz helyzetben vagyunk”, mert az Európába Oroszországból irányuló gázszállítások rendkívüli mértékben csökkentek, ráadásul a földgáz ára olyan mértékben növekedik, hogy az az európai gazdaságokat térdre tudja kényszeríteni – fogalmazott. Szijjártó Péter közölte: a Magyarországra irányuló földgázszállítások tekintetében a szállítás súlypontja áttevődik a déli útvonalra. Magyarországra egy nap mintegy 30 millió köbméter földgáz érkezik, ennek több mint a fele a déli szállítási útvonalon, tehát Törökországon, Bulgárián és Szerbián keresztül – magyarázta.

Kitárt rá: döntöttek arról, a hosszútávú szerződéseken felül is vesznek földgázt, annyit, amennyit fizikailag a fűtési szezon kezdetéig be tudnak tárolni a magyarországi földgáztárolókba. Kósa Lajos (Fidesz) kérdésére a miniszter arról is beszélt, hogy Magyarország kettős nyomás alá került az elmúlt hónapokban. Az elmúlt években pedig már hozzá kellett szokni ahhoz, hogy a déli határ “ostrom alá került”, hiszen az ott szolgálatot teljesítő rendőröknek és katonáknak emberfeletti munkát kell végezniük, hogy megvédjék Magyarországot az erőszakos betörési kísérletektől – mondta.

Közölte: „a számok drámaian alakulnak”, az idei évben eddig 114 ezer illegális migránst kellett megállítani – ami napi szinten 597 illegális migránst jelent –, miközben tavaly ugyanebben az időszakban 48 ezret sem ért el ez a szám. A déli határon tapasztalt agresszió és erőszak szintet lépett, hiszen a migránsok felfegyverkeztek, „és ezeket a fegyvereket most már használják is, hol egymással szemben, hol pedig a magyar határt védő rendőröket és katonákat fenyegetik vele” – fogalmazott.

Hozzátette: ez elfogadhatatlan, Magyarországon ezeknek az embereknek semmi keresnivalójuk nincsen, „nem fogjuk beengedni őket, akárhogyan is akarja Brüsszel, vagy akárhogyan is nyomják őket ránk a Soros-féle NGO-k”. Szijjártó Péter szerint „a 24. órában vagyunk”, itt lenne az idő, hogy Brüsszel változtasson a migrációs politikáján.

Megjegyezte: a háború miatt Ukrajna felől februártól 833 ezernél is több menekültet fogadtak be. Kiemelte: „akik hozzánk menekülnek Ukrajnából, számukra biztonságot adunk, de délről egyetlenegy illegális migránst sem fogunk beengedni”.

MTI