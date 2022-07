Az orosz erők ismét lőtték Harkivot

2022. július 11. 16:54

Az orosz erők ismét tüzet nyitottak vélhetően rakéta-sorozatvetőkkel a keleti országrészben lévő Harkiv megye azonos nevű székhelyére, az eddigi információk szerint három civil vesztette életét és 31-en sérültek meg, köztük egy 4 és egy 16 éves gyermek – közölte hétfőn Oleh Szinyehubov, a régió kormányzója a Telegram üzenetküldő alkalmazáson. A tisztségviselő szavai szerint több becsapódás is történt Ukrajna második legnépesebb városában. A katasztrófavédelmi szolgálat arról tájékoztatott, hogy egy lövedék eltalált egy hatszintes lakóépületet Harkiv belvárosában.

A mentési munkálatok még tartanak. A civilek elleni támadás miatt az ügyészség eljárást indított. Reggel a déli Odessza megyét is orosz rakétacsapások érték. Az ukrán légierő adatai szerint legfeljebb hét rakétát lőttek ki a régióra. Jurij Ihnat, a légierő parancsnokságának szóvivője szerint H-59 és H-31-es rakétákat lőttek ki az oroszok Szu-30-as és Szu-35-ös típusú repülőgépekről. Az Odessza megyei kormányzói hivatal közölte, hogy egy infrastrukturális objektumot ért találat, azt azonban nem pontosította, konkrétan mit és hol. Kirilo Timosenko, az elnöki hivatal helyettes vezetője hozzátette, hogy az áldozatokról és a károkról szóló információkat még ellenőrzik. Közben az ukrán katasztrófavédelem közölte, hogy 24-re nőt a Csasziv Jar elleni vasárnapi orosz támadás halálos áldozatainak száma.

A Donyeck megyei településen egy ötszintes lakóházat ért találat. Kilenc embert sikerült eddig kimenteni a romok alól. Vasárnap a Donyeck megyei kormányzói hivatal még arról számolt be, hogy 15 halálos áldozata és hat sérültje van a támadásnak. Hozzátette, hogy még 24 ember lehet a romok alatt. Az ukrán vezérkar hétfői harctéri helyzetjelentésében arról számolt be, hogy az ukrán katonák visszaverték az orosz csapatok rohamát a Donyeck megyei Krasznopillja településnél, a stratégiai jelentőségű Szlovjanszk irányába, illetve Donyeck közelében fekvő Marjinkánál.

Szerhij Hajdaj Luhanszk megyei kormányzó a Telegramon arról adott hírt, hogy hétfőre virradóra az orosz erők öt rakétacsapást és négy masszív tüzérségi támadást indítottak a Luhanszk és Donyeck régió határán fekvő települések ellen. Szavai szerint az orosz csapatok repülőgépekkel, ágyúkkal és rakétatüzérséggel próbálnak áttörni Liszicsanszkból és más irányokból Sziverszk és Szlovjanszk felé, de ezek a próbálkozások több mint egy hete sikertelenek. Popaszna felől úgyszintén próbálnak előrenyomulni.

Pavlo Kirilenko Donyeck megyei kormányzó a Telegramon kijelentette, hogy Oroszország tovább folytatja a civilek gyilkolását Ukrajnában. Emlékeztetett a Csasziv Jarban történt támadásra, ezen felül közölte, hogy vasárnap Zajceve településen is meghalt egy ember, ketten pedig megsebesültek. “Jelenleg lehetetlen megállapítani az áldozatok pontos számát Mariupolban és Volnováhában” – fűzte hozzá a kormányzó. Kirilenko később arról adott hírt, hogy az oroszok Torecket és Bahmutot is támadták, előbbi városban egy orvosi rendelőintézetet, a másikban egy sportkomplexumot találtak el. Megerősítette, hogy áldozatok is vannak, a számukat azonban – mint ígérte – később hozza nyilvánosságra.

Olekszij Danyilov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára a Twitteren kijelentette, hogy az orosz hadsereg mennyiségi előnyeit ellensúlyozza az ukrán rakéta- és tüzérségi pontosság. “Az ukrán fegyveres erők nyugati fegyverei már most megváltoztatják a háború menetét. És még el sem kezdtük!” – hangoztatta a tisztségviselő. Hozzátette: az ukrán hadsereg precíziós irányítású fegyverekkel mért legutóbbi csapásai az oroszok parancsnoki állásaira, felszerelésére és lőszerraktáraira azt eredményezte, hogy az orosz erők “demoralizálódtak és demilitarizálódtak”, az általuk elfoglalt területek pedig felszabadultak.

Az Ukrajinszka Pravda hírportál a BBC brit közszolgálati médiatársaságot idézve, azt írta, hogy két hét alatt, június végétől július elejéig Ukrajna 14 precíziós csapást mért az orosz csapatoknak a megszállt ukrán területeken lévő lőszerraktáraira és katonai bázisaira.

MTI