Álrendőr a XIII. kerületben

2022. július 12. 09:55

Csalás és készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés kísérlete miatt őrizetbe vettek szombaton egy férfit, aki magát rendőrnek kiadva nyolcvanezer forintot csalt ki egy járókelőtől - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság kedden a police.hu oldalon.

A 49 éves V. Attila pénteken egy XIII. kerületi bankautomata előtt leszólított egy embert, akinek rendőrként mutatkozott be. Felmutatott egy hamis igazolványt, majd elmondta, hogy gyanús alakokat látott az utcán, ezért a készpénzt felvevő férfit hazakíséri. A sértett elfogadta a felajánlást, és a lakásáig ment az álrendőrrel. A csaló elkérte a férfi által felvett pénzt, hogy megvizsgálja hamisak-e. Egy telefonos applikációval megtévesztve a sértettet, közölte, hogy a tíz bankjegyből nyolc hamis. A hamisnak mondott tízezer forintos bankjegyeket le is foglalta, és azt ígérte, hogy az intézkedésről szóló jegyzőkönyvet másnap elviszi neki.



A megtévesztett férfinak azonban gyanúsak lettek a történtek, ezért felhívta a rendőrséget. Másnap a csaló azzal hívta a sértettet, hogy viszi a jegyzőkönyvet, de le kell foglalnia a bankkártyáját is, mert valószínűleg klónozták - írták.



A megbeszélt helyen az álrendőrt igaziak várták. V. Attilát a XIII. kerületi kapitányságra előállították, és gyanúsítottként hallgatták ki csalás vétsége és készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés vétségének kísérlete miatt.



A férfi beismerő vallomást tett, az angyalföldi rendőrök őrizetbe vették, és kezdeményezték bíróság elé állítását - áll a közleményben.



MTI