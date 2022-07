Hazánk uniós viszonylatban is a leggyorsabbak között növeli a minimálbért

2022. július 12. 11:30

A magyar minimálbér-emelés Európában is modellértékű, Magyarország uniós viszonylatban is a leggyorsabbak között növeli a minimálbért - jelentette ki a Fidesz európai parlamenti (EP) képviselőcsoportja annak kapcsán, hogy az EP foglalkoztatási és szociális bizottsága (EMPL) kedden szavaz az uniós minimálbérre vonatkozóan az EU-intézmények közötti tárgyalások során született irányelvjavaslatról.

A Fidesz EP-képviselőcsoportja az MTI-hez eljuttatott közleményében a frakció tagjai közül Kósa Ádámot idézte, aki kijelentette: a jelenlegi kompromisszum nem tartogat újdonságot, hiszen továbbra is a tagállamok kezében hagyja, hogy saját gazdasági és szociális körülményeiket figyelembe véve határozzák meg a minimálbér értékét. A javaslat továbbra is teret ad a Fidesz-KDNP minimálbér-emelési politikájának - hangsúlyozta.



A magyar minimálbér-emelés Európában is modellértékű, az első Orbán-kormány idején, majd 2010 óta is radikálisan növekednek a minimálbérek Magyarországon - mondta a képviselő. A minimálbér 73 500 forintról 200 ezer forintra, illetve a garantált bérminimum 89 500 forintról 260 ezer forintra nőtt, ami azt mutatja, hogy európai összehasonlításban is Magyarországon a negyedik legnagyobb a minimálbér növekedésének az üteme, míg a V4-országok között a legnagyobb - emlékeztetett a politikus.



"A szavazásra bocsátott uniós irányelvtervezet nem veszélyezteti a Fidesz-KDNP minimálbér-növelő politikáját, hiszen a tagállamokra bízza, hogy saját gazdasági és szociális körülményeik alapján maguk határozzák meg a minimálbér összegét, ehhez csupán egy számítási javaslatot nyújt" - jegyezte meg az EP-képviselő.



Emlékeztetett arra, hogy az elmúlt 28 évben csak a jobboldali kormányok alatt növekedett jelentősen a minimálbér vásárlóereje. Noha a Gyurcsány-kormánynak lett volna lehetősége cselekedni, növelni a magyar minimálbért, nem tett semmit ennek érdekében. A baloldali kormányok eredményei eltörpülnek a mostani értékek mellett - húzta alá.



A Fidesz-KDNP kormány továbbra is kiemelt helyen kezeli a minimálbér-növelést, ez pedig egybevág a jelenlegi, a tagállamok számára nem kötelező érvényű uniós irányelvjavaslat céljaival - tette hozzá Kósa Ádám.



MTI