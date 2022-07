Magyarország és Románia kész segíteni egymást az energiabiztonságban

2022. július 12. 11:58

Magyarország és Románia kész segíteni egymást az energiabiztonság területén, így jelenleg tárgyalások zajlanak a nukleáris fűtőelemek új szállítási útvonaláról és a két ország közötti földgáz-interkonnektor kapacitásbővítéséről - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Bukarestben.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a román kollégájával, Bogdan Lucian Aurescuval közös sajtótájékoztatón rámutatott, hogy a két ország komoly munkát fektetett az energiabiztonság erősítésébe, a diverzifikációba, és bár szerinte kívülről nem kaptak meg mindig minden támogatást, a két fél részéről megvan a készség, hogy segítsék egymást.



Kiemelte, hogy Magyarországra eddig Ukrajna felől érkeztek a nukleáris fűtőelemek, ez az útvonal azonban a háború miatt ellehetetlenült, ezért egyeztetések indultak egy új, Bulgárián és Románián keresztül vezető szállítási módról, és remélhetőleg gyorsan meg fog születni a megállapodás.



Aláhúzta, hogy az Oroszországot Németországgal összekötő Északi Áramlat-1 gázvezeték leállásával, az ott szállított mennyiség csökkenésével a kormány egyre inkább úgy látja, hogy hazánk ellátása szempontjából a déli lesz a megbízható, stabil és kiszámítható irány az elkövetkező időszakban.



A déli szállítási útvonalakat annál is inkább erősíteni kell, mert reálisan csak ide várható új források érkezése, legyen szó akár a görög LNG-terminálokról, akár a Törökországból vagy Azerbajdzsánból származó földgázról - hangsúlyozta.



Szijjártó Péter bejelentette, hogy előrehaladtak a tárgyalások a magyar és román földgázrendszereket összekötő interkonnektor kapacitásának jelentős bővítéséről, ami nagyban segíti majd mindkét ország energiaellátásnak biztonságát.



Mint közölte, ezen az interkonnektoron keresztül Romániába idén több mint 600 millió köbméter földgázt szállítottak, fordítva pedig több mint 300 millió köbmétert. Előbbi irányba az éves kapacitás jelenleg 2,6 milliárd köbméter, a másik irányból pedig ezt a jelenlegi 1,7 milliárdról előbb 2,5 milliárdra, majd 3 milliárdra fogják emelni.



A miniszter kritikusnak nevezte a jelenlegi időszakot, és úgy vélekedett, hogy mivel szomszédos országokról van szó, Magyarország és Románia hasonló típusú kihívásokkal néz szembe, az ukrajnai háború ugyanis nemcsak a fizikai biztonságot veszélyezteti, hanem gazdasági és energiaellátási nehézségeket is okoz.



Leszögezte: Magyarország kettős nyomás alatt van, keletről több mint 830 ezer menekültet fogadott be, miközben délről idén 110 ezer illegális bevándorlót kellett megállítania.



"A déli határunkon, amely az Európai Unió külső határa is, elképesztő agresszióval és erőszakkal kell szembe néznünk, hiszen a migránscsoportok felfegyverkeztek, és ezeket a fegyvereket néha egymás ellen használják, általában pedig a magyar határt védő erőket és azok tagjait fenyegetik" - mondta.



"Segítséget nyújtunk mindenkinek, aki az ukrajnai háború elől menekül, de erős határvédelmünkkel világosan üzenjük az illegális migránsoknak, hogy ne jöjjenek erre, nem fogjuk őket beengedni, bármilyen erőszakosak is" - figyelmeztetett.



A tárcavezető kitért arra is, hogy a kétoldalú kereskedelmi forgalom értéke tavaly 10-11 milliárd euró volt, ami rekordnak számít, s a lendület kitart, idén 30 százalék fölött van a növekedés. Hozzátette, hogy több meghatározó magyar vállalat, például az OTP, a Mol és a Richter is egyre fontosabb szerepet játszik a szomszédos ország gazdasági sikereiben.



Elmondta, hogy Budapest és Bukarest is támogatja mind Moldova, mind a Nyugat-Balkán európai integrációs folyamatát. Az élelmezési világválság megelőzése érdekében pedig szállítási útvonalat biztosítanak az Ukrajnából származó gabonának.



"Nekünk érdekünk Románia politikai stabilitása (...), a kormányközi együttműködés új szintre tudott lépni az elmúlt időszakban" - fogalmazott, emlékeztetve rá, hogy még idén két új átkelőhely nyílik a közös határon, Dombegyháznál és Eleknél.



Szijjártó Péter találkozik Kelemen Hunor román miniszterelnök-helyettessel, Virgil-Daniel Popescu energiaügyi, Constantin Cadariu vállalkozásügyi és turisztikai, Novák Károly Eduárd sport-, illetve Cseke Attila fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős miniszterrel.



Aurescu: Románia valódi stratégiai partnerségre törekszik Magyarországgal

Románia folyamatos párbeszéddel, a pragmatikus együttműködés fejlesztésével valódi stratégiai partnerségre törekszik Magyarországgal - jelentette ki Bogdan Aurescu, román külügyminiszter kedden Bukarestben, miután megbeszélést folytatott Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszterrel.

Közös sajtóértekezletükön a román diplomácia vezetője bejelentette: a magyar fél meghívását elfogadva novemberben Budapestre látogat a stratégiai partnerség megkötésének huszadik évfordulója alkalmából. A tervek szerint ekkor megnyitják a magyar-román kereskedelmi kamarát is, amitől a román fél a magyarországi román beruházások fejlesztését és a jelenleg Románia számára hátrányos külkereskedelmi mérleg javítását reméli.



A román külügyminiszter szerint a gazdasági kapcsolatok fejlesztése érdekében az egyes szaktárcák vezetőinek közvetlen párbeszédet kell folytatniuk. Bejelentette: év végéig összehívják a magyar-román gazdasági vegyesbizottság újabb ülését. Elmondta: tavaly a két ország közti kereskedelmi forgalom volumene megközelítette a 11 milliárd eurót, és a növekedő tendencia idén is folytatódott: az első három hónap több mint 34 százalékos növekedést mutat az előz év azonos időszakához képest.



Aurescu a közelgő Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborra hivatkozva - ahova Orbán Viktor miniszterelnököt és a magyar kormányzat számos tagját várják - kiemelte: fontos, hogy a két ország tisztségviselőinek látogatásai és nyilvános megszólalásai összhangban legyenek a magyar-román alapszerződés és a stratégiai partnerség szellemével.



A bukaresti találkozón a felek megegyeztek arról, hogy idén megrendezik a magyar-román kisebbségi vegyesbizottság újabb ülésszakát is: a román fél szerint ez egyedülálló keretet biztosít a kisebbségek problémáinak megoldását célzó párbeszédre.



A találkozón energiabiztonsági kérdésekről, az ukrajnai háború biztonsági kihatásairól, a menekültek ellátásáról is szó volt, és a magyar-román határon áthaladó személy és áruforgalom gyorsításának módjáról is egyeztettek. Bogdan Aurescu külön köszönetet mondott Szijjártó Péternek azért, hogy Magyarország következetesen támogatja Románia schengeni tagfelévtelét.



A magyar külgazdasági és külügyminiszter Virgil Popescu román energiaügyi miniszterrel, Constantin Cadariu vállalkozásügyi és turisztikai miniszterrel is tárgyal Bukarestben, és találkozik Kelemen Hunor román miniszterelnök-helyettessel, az RMDSZ elnökével, Cseke Attila, fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős, illetve Novák Eduárd román sportminiszterrel.



MTI