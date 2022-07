Varga Judit: Európának békére van szüksége!

2022. július 12. 17:03

Európának nem háborúra, hanem békére van szüksége - írta Varga Judit igazságügyi miniszter Facebook-oldalán az uniós igazságügyi miniszterek keddi találkozójával kapcsolatban.

Varga Judit úgy fogalmazott: az Európai Unió igazságügyi minisztereinek találkozóján megkerülhetetlen téma volt a szomszédban folyó háború. Magyarország a háború kezdete óta változatlanul azt az álláspontot képviseli: egész Európa érdeke, hogy a háború mielőbb véget érjen, hiszen a második világháború óta nem tapasztalt háborús infláció és az energiaárak drasztikus emelkedése ma egész Európát gyengíti.



A háború kirobbanásakor "egyértelművé tettük, hogy elítéljük Oroszország katonai fellépését", ahogy azt is, hogy Magyarországnak ki kell maradnia ebből a konfliktusból - írta az igazságügyi miniszter. Hozzátette: éppen ezért támogatják - a megfelelő jogi keretek között - a háborús bűnök elleni fellépést a lehetséges fórumokon. "A leghatározottabban elutasítjuk a civilek ellen elkövetett szörnyű támadásokat és úgy gondoljuk (...) az egész nemzetközi közösség érdeke, hogy a bűnösök megkapják a nekik járó büntetést" - hangsúlyozta Varga Judit.



Kitért arra. hogy a háború mellett szóba került egy a szívéhez közel álló terület is, az áldozatok jogainak európai szintű erősítése. A kormány elkötelezett az áldozatok megsegítése mellett, amit az is mutat, hogy Magyarország vállalta: 2025-re minden megyében elérhetőek lesznek az áldozatsegítő központok szolgáltatásai, hogy mindenki, aki bűncselekmény áldozatává válik tudja, van segítség - emelte ki.



"A munkát folytatjuk, a cél előttünk: Európának nem háborúra, hanem békére van szüksége!" - írta Facebook-oldalán Varga Judit.



MTI