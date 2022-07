Ádám Martin célja egy jó idény az Ulszan Hyundaiban

2022. július 12. 18:00

A dél-koreai Ulszan Hyundai labdarúgócsapatához igazolt Ádám Martin legfőbb célja, hogy gyorsan beilleszkedjen és egy jó idényt teljesítsen új együttesében.

Az NB I előző idényének gólkirálya az M1 aktuális csatornának kedden azt mondta, sok ideje nincs akklimatizálódni, mivel a Koreai Köztársaságban jelenleg is zajlik a bajnokság.

Ádám Martin edzésben van – nemzetisport/Török Attila



"Egymás után jönnek a meccsek, úgyhogy egy-két hét alatt be kell illeszkedni, de edzésben vagyok, és amint kiérek, számíthatnak rám, ha a csapatnál is úgy gondolják" - mondta a 27 éves csatár, aki azt is elárulta, hogy feleségével és gyermekével költözik Dél-Koreába.



"Ha sikerül jó szezont teljesíteni, akkor ez akár egy ugródeszka is lehet. Úgy gondolom, hogy van ennél feljebb, de először ezt a szintet szeretném megugrani" - mondta a hatszoros válogatott Ádám, és hozzátette, Marco Rossi szövetségi kapitány azt tanácsolta neki, hogy olyan bajnokságba igazoljon, ahol fizikálisan előre tud lépni, valamint folyamatos játéklehetőséghez jut.



"Ázsia egyik legjobb csapatáról beszélünk, amely két éve még ázsiai Bajnokok Ligáját nyert, és most is vezeti a dél-koreai bajnokságot" - fogalmazott a támadó, és hangsúlyozta: számára az egyik legfontosabb, hogy a válogatottban szerepelhessen, mert "büszke magyar". Az Ulszanra előrelépésként tekint, mert erősebb bajnokságba igazolt, ahonnan szerinte jó teljesítménnyel vissza lehet kerülni Európába.



Ádám Martin elmondta, vannak erős fizikumú védők a dél-koreai ligában is, de megpróbálja kihasználni a fizikai adottságait. Új együttesében a 63-as mezszámot választotta édesanyja születési éve miatt.



A csatár egyelőre még Magyarországon van, vízumának kiállítása zajlik, várhatóan a jövő hét elején tud majd kiutazni a Koreai Köztársaságba.

Búcsút intettek Koszta Márknak – nemzetisport.hu



Az Ulszan Hyundai hétfőn jelentette be, hogy szerződtette Ádám Martint, kedden pedig azt is közölte, hogy megvált másik magyar játékosától, Koszta Márktól.



MTI