Horváth Ferenc szlovéniai parlamenti képviselőt tisztázta a szlovén bíróság

2022. július 12. 18:32

A szlovén bíróság szerint nem merül fel összeférhetetlenség Horváth Ferenc szlovéniai parlamenti képviselő esetében, továbbá kijelentették, hogy a szlovén parlament korrupcióellenes bizottsága megsértette az alkotmányos jogokat és az eljárási szabályokat - közölte a szlovéniai magyar nemzetiségi közösség képviselőcsoportja kedden az MTI-vel.

Horváth Ferenc – kepesujsag.com

A szlovén közigazgatási bíróság abban az ügyben hozott döntést, amelyben a szlovén parlament korrupcióellenes bizottsága összeférhetetlenség gyanújával vizsgálatot indított Horváth Ferenc ellen, mert a politikus a szlovén nemzetgyűlésnek és a Lendva Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség tanácsának is tagja.



A szlovén közigazgatási bíróság szerint a korrupcióellenes bizottság Horváth Ferenc elleni eljárásában törvénytelen megállapításokat tett és fogadott el, amelyeket orvosolni kell. Emellett kijelentették, hogy a bizottság alkotmányellenesen járt el, továbbá a hivatalok összeférhetetlenségével kapcsolatos megállapításaiban nem adott magyarázatot arra, hogy milyen érdekellentétek állnak fenn - olvasható az MTI-hez eljuttatott közleményben.



Branimir Sijanec, Horváth Ferenc jogi képviselője az ítélettel összefüggésben elmondta, biztos benne, hogy a bíróság döntése precedensértékű.



Mint arról a sajtóközlemény is beszámol, Horváth Ferenc a bizottság elnökétől elvárja, hogy felelősséget vállaljon, gondolja át, azokat a döntéseit, amelyek "sértették a szlovéniai őshonos nemzeti közösségek jogait", eláltal nem csak a bizottság jóhírének, de a jogállamiságnak is ártottak. A képviselő továbbá felszólította a korrupcióellenes bizottság elnökét, hogy vegye fontolóra a lemondást.

MTI