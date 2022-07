Megkezdte munkáját a balatoni strandokon az elsősegélynyújtó szolgálat

2022. július 12. 20:26

Megkezdte munkáját a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat, idén 13 Balaton-parti település 19 strandján gondoskodnak a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt önkéntesei a strandolók biztonságáról a szezon végéig.

A Magyar Vöröskereszt az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében azt írta: a programban idén is több mint 300 fiatal önkéntes vesz részt, a vízben és a vízparton szerzett sérüléseket látják el az érintett strandokon minden nap 10 és 18 óra között.



A szolgálat központja a Balaton északi partján Balatonakali, a déli partján Balatonszárszó, onnan indulnak a fiatalok naponta, a szezon végéig.



Kitértek arra is, hogy a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat idején az önkéntesek olyan szaktudást sajátítanak el, amellyel akár a legváratlanabb helyzetekben is gyorsan, hatékonyan tudnak reagálni, életet menteni. Tavaly csaknem 2500 esetben segítettek a nyaralóknak. Gyakoriak voltak a kagyló okozta vágások, a rovarcsípések és a sportsérülések. Az utóbbi években többször előfordult, hogy az önkéntesek gyors és szakszerű beavatkozásának köszönhetően életet mentettek, sikeres újraélesztéssel.



A Magyar Vöröskereszt balatoni programja idén 16. alkalommal valósulhat meg támogatóinak köszönhetően - olvasható a közleményben.



MTI