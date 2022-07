Tarthatatlan az egyre fokozódó migránshelyzet a Vajdaságban

Pénteken kezdődnek meg a koalíciós egyeztetések Szerbiában. Aleksandar Vucic, szerb elnök az elsők között, péntek délelőtt várja Belgrádban a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) vezetőjét. A megbeszélésen a VMSZ elnöke a határ menti településeken uralkodó tarthatatlan migránshelyzetről is beszámol majd Vucicnak.

Pásztor István a Szabadkai Magyar Rádiónak úgy fogalmazott, hogy a lakosság, különösen a határ menti településeken élők egyre kevésbé érzik magukat biztonságban. Továbbá kiemelte, hogy ez a nemzetközi politika, valamint a Szerbiára gyakorolt nyomás következménye, de a hatását mégis a határ mentén élők érzik a legjobban.

Elmondása szerint az, hogy a migránshelyzet így alakult, nem a véletlen műve, ez nem a migránsoknak a nagy eszének a következménye, hanem annak, hogy a szervezők ebbe az irányba hozzák őket, és annak a következménye, hogy az országot ráhajtották arra, hogy eltűrje ezt a helyzetet. Ennek az eltűrt helyzetnek az igazi kárvallottjai a szerbiai polgárok.

Kifejtette, a mostani helyzetért a nyugat-európai vezetők és a civil szervezetek okolhatók, amelyek a migrációs válságban buzdították és segítették a bevándorlókat, hogy elinduljanak Európába.

„Ezek még a nagy emberbaráti elkötelezettségüket is fel tudják mutatni, vagy villantgatni tudják, de jöjjenek ide a határ mellé, jöjjenek ide Szabadkára! Nézzék végig, hogy lassan abba a helyzetbe jutunk, hogy nekünk kell engedélyt kérni, hogy a mi városunkban a kávézókba le tudjunk ülni. Nekünk kell engedélyt kérni, hogy hogy megyünk be a boltba” – fogalmazott Pásztor István.

Hozzátette: „A vajdasági emberek azzal szembesülnek, hogy végigdolgozták az egész életüket, és a nyugdíjukból egy zacskónyi árut tudnak venni a boltban, ugyanakkor pedig ezek a fiatalemberek vonulnak ki, teletömött zacskókkal hozzák ki az árut. Az emberben fölmerül a kérdés, hogy honnan van nekik erre pénzük? A legnagyobb probléma pedig az, hogy olyan agresszivitás tapasztalható az utóbbi hetekben, hónapokban, ami annak a jele, hogy ezek a számok ezek növekedni fognak.

A magabiztosság a részükről nagy, az idegesség nagy, a szervezők biztos, hogy lemarják róluk az összes pénzt, ígéretekkel valószínű, hogy megvezetik őket, és innentől kezdve mindenki fut gyakorlatilag a jövője után.”

Az Ukrajnában zajló háborúról is beszélt Pásztor István, amelyről azt nyilatkozta, hogy a magyarországi költségvetés mozgástere is beszűkül, ugyanis Brüsszel is jelentős összegeket fog vissza Budapesttől. Ez pedig azt jelenti, hogy a tervezett fejlesztéseket és támogatásokat felülvizsgálják, rangsorolják, mert ugyanabban a pillanatban mindenre nem juthat pénz, lehetnek időbeli eltolódások. Pásztor továbbá hozzátette, ezt az időszakot ki kell bírnunk, megértőnek, türelmesnek kell lennünk.