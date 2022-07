Lemondott Erzsébetváros DK-s alpolgármestere

2022. július 14. 20:25

Erzsébetvárosban is repedezik az ellenzéki összefogás, forrásaink részben ezzel magyarázzák, hogy a napokban lemondott Ujhelyi-Kövér Mónika DK-s alpolgármester. A Demokratikus Koalíción belül is számottevő a feszültség, amit tovább élezhet, hogy Oláh Lajos embere, Jenei Kevin szinte megsemmisítő vereséget szenvedett az időközi választáson fideszes ellenfelével szemben.

Niedermüller Péter a testületi ülésen magyarázkodott helyettese távozása miatt Fotó: MH/Purger Tamás

Budapest VII. kerületének DK-s vezetésű önkormányzatánál nem verték nagydobra, hogy lemondott Ujvári-Kövér Mónika alpolgármester. Niedermüller Péter DK-s polgármester párttársának döntését a testületi ülésen úgy kommentálta, hogy Ujvári-Kövér Mónikának más irányú ambíciói vannak, ami nem hagy elegendő időt arra, hogy alpolgármesteri teendőit ellássa.

A tisztségéből távozó alpolgármester önkormányzati képviselő marad, információink szerint a városüzemeltetési bizottság elnöki tisztségét szíves-örömest vállalná, s attól sem zárkózna el, hogy tanácsnok legyen a baloldali vezetésű önkormányzatnál. A Niedermüller által emlegetett ambíciókról annyit tudtunk meg, hogy 2024-ben Ujvári-Kövér Mónika harcba szállna a polgármesteri tisztségért.

Váratlan és látszólag indokolatlan lemondása mögött erzsébetvárosi forrásaink szerint egy tartós és egy friss ok állhat, a tartós az, hogy a szintén DK-s országgyűlési képviselő, vagyis Oláh Lajos és Niedermüller Péter polgármester között a ciklus kezdete óta feszült a viszony, a friss pedig az, hogy a DK-s jelölt az időközi választáson méretes pofont kapott, hatalmas arányú vereséget szenvedett a Fidesz–KDNP jelöltjétől, Ripka Andrástól. A Demokratikus Koalíció „Oláh Lajos táskahordóját”, a huszonkét esztendős Jenei Kevint állította rajtkőre, aki tizenhét százalékkal kapott ki a kormánypárti jelölttől, miközben Budapestnek ebben a kerületében az önkormányzati választáson hasonló arányban győzött az ellenzéki összefogás.

A mostani időközin azért adta a DK az ellenzék közös jelöltjét, mert a bitcoinbányászat miatt lebukott, áramlopáson ért Borka-Szász Tamás szintén DK-s volt, így a megüresedett képviselői helyre is a Gyurcsány-párt jelölhetett. Az ellenzéknél Erzsébetvárosban is megjelentek a repedések, a Momentum például saját jelöltet akart állítani, ám ezt a párt fővárosi szervezete megakadályozta. Ha igaz a hír, hogy Ujvári-Kövér Mónika megcélozná a városüzemeltetési bizottság elnöki posztját, ez is feszültséget okozna, hiszen ennek a bizottságnak momentumos elnöke van.

MH