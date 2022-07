41 év után válik, 28 évvel fiatalabb nővel jött össze az ABBA sztárja

2022. július 15. 08:49

41 év házasság után válik az ABBA egyik tagja, a 77 éves Björn Ulvaeus, aki már új, 28 évvel fiatalabb barátnőjét is bemutatta a vörös szőnyegen, a Harisnyás Pippi musicalváltozatának premierjén. A The Sun videója szerint a hölgyet Christina Sasnak hívják – vagyis még az is elképzelhető, hogy magyar származású –, egyébként szintén a zeneiparban dolgozik. Íme, ő az.

abba

origo.hu