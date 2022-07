Megalakult a Digitalizációs fejlesztési és szabályozási munkacsoport

2022. július 15. 11:39

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter döntésének megfelelően, július 15-én megalakult és egyben megtartotta első ülését a Digitalizációs fejlesztési és szabályozási munkacsoport, amelynek szándéka, hogy hatékonyan előmozdítsa egy európai szinten versenyképes, a digitalizációban élen járó, a társadalmi és üzleti elvárásokat magas szinten kiszolgáló, innovatív pénzügyi szektor kialakulását - közölte Túri Anikó, a munkacsoport vezetője, pénzügyi és gazdasági jogi szabályozásért, valamint az állami vagyonért és postaügyért felelős államtitkár az MTI-vel pénteken.

A bankközi munkacsoport munkájában a miniszter munkaszervezetén túl a Magyar Nemzeti Bank (MNB), a Magyar Bankszövetség, valamint olyan meghatározó pénzpiaci szereplők vezető képviselői vesznek részt, mint az OTP Bank, a Magyar Bankholding vagy a Gránit Bank.



A közlemény szerint a pénzügyi szektor szereplői már napjainkban is élen járnak a digitalizáció elterjesztésében, így az online pénzügyi szolgáltatások igénybevétele is egyre elterjedtebb Magyarországon, ugyanakkor a versenyképesség és a szolgáltatási színvonal további fokozása érdekében elengedhetetlenül szükséges, hogy az érintett szabályozó szervezetek és piaci szereplők rendszeresen és formalizált keretek között közösen jelöljék ki a további lehetséges fejlesztési irányokat, továbbá együtt tegyenek javaslatokat a jelentkező adminisztratív akadályok felszámolására.



"A munkacsoport így feladatának tekinti, hogy mindezeket a célokat figyelembe véve, az Országgyűlés őszi ülésszakára egy banki digitalizációs szabályozási törvénycsomag-tervezetet készítsen elő annak érdekében, hogy az ügyfelek a pénzügyi szolgáltatásaik igénybevételekor már a közeljövőben biztonságos és költséghatékony, egyben a 21. századi elvárásoknak is megfelelni képes gyors és ügyfélbarát eljárásokkal találkozzanak" - fogalmazott Túri Anikó.



MTI