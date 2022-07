Két év után ismét sárkányhajó-vb magyar éremesélyekkel

2022. július 15. 11:46

A koronavírus-járvány okozta kétéves kényszerszünet után magyar éremesélyekkel rendezik hétfőtől a 13. klublegénység sárkányhajó-világbajnokságot.

A Nemzeti Versenysport Szövetség (NVESZ) tájékoztatása szerint az egyesült államokbeli Sarasotában jövő vasárnapig tartó vb-n két magyar csapat is vízre száll, a hazai szövetség elnökét, Járosi Pétert pedig a viadal során iktatják be a sportági hírességek csarnokába.



A versenyen - amely a korábbiaktól eltérően egyúttal nemzetek közötti megmérettetés is lesz - a Dragon Aqua SE szenior legénységgel képviselteti magát, míg a PEAC több mint 30 fős küldöttsége elindul az egyetemi versenyszámokban, valamint a premier (felnőtt) korosztályban is.



"A Covidtól sújtott években ha néha halasztásokkal is, de minden hazai versenyt megrendeztünk. Ezáltal kijelenthető, hogy a magyar legénységek felkészülten utaztak ki a tengerentúlra, és érmeket várunk tőlük" - idézte a közlemény Járosi Pétert.

MTI